520告白日　美妝禮物示愛

520是向愛人高聲示愛的日子！一於送上高顏值和高實用性的美妝禮物，讓她每天化妝都感受到你的濃濃愛意吧！（互聯網）

「5201314（我愛你一生一世）」是戀人之間的甜蜜約定，千言萬語都不及一句真摰的「我愛你」。在快將來臨的520情人節，男士們除了向愛侶高聲示愛，當然少不了以禮傳情！以下推薦的護膚及化妝禮物精選，由個人化訂製、限量版、特別色系到新包裝設計都一應俱全，款款高顏值、高實用性，送給愛美的她，定能讓她甜入心！

浪漫專屬愛意

趁着520，YSL Beaute由5月11~23日推出一連串520限量新品及情人驚喜。其中包括宣揚專屬愛意的60秒數碼化訂製高級個人化禮物，只要選購2件指定YSL產品（Mon Paris香水系列、Rouge Pur Couture絕色唇膏或Rouge Pur Couture The Slim絕色時尚啞致唇膏），即可刻字及獲贈心意卡，誠意滿滿。另外，Rouge Pur Couture The Slim絕色時尚啞致唇膏更推出情人節限量色系1966，同時Rouge Pur Couture絕色唇膏限量1966色系亦重新推出，更有#156玫瑰棕色和#157暖紅棕色等時尚裸妝色號以供選擇。除訂製服務外，於優惠期間在網店購物更可享3大禮遇，讓你輕易為至愛送上滿滿心意。

「I Love You Day」憑禮寄意

在這充滿愛的季節，ARMANI beauty特別推出「I Love You Day」網店獨家王牌奢華禮遇。凡於5月14日（早上10時）至5月20日期間到品牌網店購物滿指定金額，並輸入優惠碼「ILOVEYOUDAY」即可尊享多項優惠。與此同時，ARMANI Beauty絲絨啞亮唇釉THE ORIGINAL系列亦推出8種全新色彩及3款奢華限量版瓶身設計，透過LIP MAESTRO的經典流麗紅色設計及瓶蓋上鑲嵌的單顆藍色水晶石，為情人帶來閃爍的愛。此外，品牌的全新香水MY WAY和全新男士香水ARMANI CODE EAU DE PARFUM，也是送給至愛的誠意之選。

愛的守護

既然不能整天陪着她，不如送份貼心禮物日日守護她？CLARINS全新推出的 [5P] 抗污染防曬霜，加入抗氧力極高的有機杧果葉，有效隔絕空氣污染、藍光、光污染、甲醛、花粉等5重肌膚污染。加上備有3種潤色色調選擇，適合不同膚色的女生使用。而官網限定推出的[5P] 抗污染防曬霜SPF50 PA+++及透亮光感淡斑精華30ml，更可讓她白成一度光，絕對是貼心之選。另外，以日本櫻花為主題的櫻花限定版凝亮護唇油，不但賣相引人，更散發加淡淡櫻花香氣，無論顏值和實用性都是滿分。