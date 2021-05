歌手莫文蔚(Karen)將於6月中假紅館舉行3場演唱會,忙於排練及宣傳演唱會,日前Karen走到石澳為兩首經典舊歌《The Way You Make Me Feel》及《戀一世的愛》拍攝MV,兩首都是她演出周星馳的電影《喜劇之王》的歌曲,當年電影在石澳進行拍攝,重遊當地勾起很多舊回憶,她說:「都隔咗成20年,再嚟呢度畀我好熟悉嘅親切感,呢個地方冇乜變。」

當日大陣仗找來現場Live Band,導演安排她在黃昏時刻,在水天一色靚景,她再次演唱《戀一世的愛》,她笑說:「個環境好浪漫,令我唱得特別有Feel,同喺錄音室錄音完全唔同,我係好享受呢一刻。」