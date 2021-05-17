胡楓恨出年90歲再開騷　唔叫契仔女撐個唱有原因

資深藝人胡楓將於下月19日舉行《胡楓約你開心派對2021》演唱會，以89歲之齡打破他3年前創下紅館年紀最高開騷的藝人紀錄。雖然距離演出僅1個月，但日前他受訪時表現輕鬆，表示個唱因疫情已延期逾1年，現時終於如願，心情既開心又期待，並預告屆時表演30多首歌曲。

對於只開1場演唱會，他表示要睇觀眾反應，若然受歡迎，待疫情穩定後加開一場：「就算唔開演唱會都日日唱，一路行一路唱，希望90歲再開，有幾多歲就唱到幾多歲啦！」

有「舞王修」之稱的他透露今次未準備騷舞技：「以前唔難，依家難啲，所以多數都唔會點跳，幾步郁吓啦！但會努力背歌詞，盡量唔睇大螢幕『貓紙』。（到時有咩嘉賓？）我碌爆晒人情卡，唔好意思開口請，因為古天樂、Twins等幾十個藝人都做過晒。（你開到口，啲契仔女就嚟啦！）雖然係咁講，一次、兩次都係咁，契爺都係咁話，我面皮薄，所以交畀主辦方搞。（體力應付到？）唱歌嚟講唔辛苦，仲好開心添。」並笑言已叫了6位孫仔隔空拍片錄兩首歌，準備於個唱上播放，作為送給他的禮物：「佢哋合唱畀我聽，幾個孫分別喺英國、加拿大、香港，到時會Group埋一齊Jam。」