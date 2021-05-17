索女變癡漢　嗒仔特別狼

日本電車癡漢問題嚴重，所以AV界亦有好多癡漢系列反應出呢個社會現象，之不過癡漢係咪全部都係男人呢？咁又唔喎，因為女性都可以係做出癡漢行為，而且作風仲更加狼胎添，講緊嘅係今次為大家介紹嘅女癡漢主題作品，一齊睇吓佢哋有幾狼啦！

四出獵男

喺S1出品嘅《想被三上悠亞逆癡漢嗎？》中，AV天后三上悠亞不甘寂寞，實行走出AV片場，四出進行獵男活動，第一站就去到男廁，將素人男拉入廁格，然後瘋狂吹奏一曲，再嚟個胸夾引爆。之後，佢去到圖書館，喺書架之間趁附近無人連番套弄男人嘅兵器。不過，悠亞仲嫌唔夠刺激，一於變身做電車女癡漢，喺車廂當中打開外套露出火辣身軀，引到目標男子過晒站都唔肯落車，趁其他乘客走晒，直接嚟個車廂激戰！

扮豬食老虎

喺SOD推出嘅《逆調教NTR》入面，青春少女柊木楓外表斯文又清純，但係骨子裏對性愛相當渴求，而且心腸都幾壞，專門勾引男教師上床。每次搵男教師授課，佢都會扮到好專心學習，然後慢慢將身體挨近，一臉深情咁望住對方，同時隻手撫摸對方嘅敏感部位，好快更加將對方征服，甘願被阿妹玩弄。更令人心寒嘅係，楓妹又上門搵對方授課，見到對方老婆喺度，就趁人擰轉背，即刻勾引男方鬼混，姣到不得了。

無聲激戰

SOD推出嘅《保持靜音的情況之下》，講述玉乳美少女唯井真尋突然興之所至，潛入不同嘅職場中勾搭男人激戰。阿妹第一時間諗起物流公司，於是變身成為當中嘅一分子，靜靜雞勾引其中一位男職員喺貨車激戰。之後，佢去到餐廳做女侍應，見到最僻靜嘅一角有個男人低，於是慢慢接近，然後為對方吹奏一曲，由於場地所限，真尋只可以過一過口癮。最後，佢轉戰到辦公室扮女文員，放肆地尋找男人喺辦公室上演緊張又刺激嘅無聲激戰。

簡評

提到癡漢，好多人都以為會係男人，但係家陣女人都可以好鹹濕好主動，有女癡漢一啲都唔會出奇，好似今次為大家介紹嘅女癡漢系列咁。當中本仙最鍾意三上悠亞主演嘅《想被三上悠亞逆癡漢嗎？》，除咗因為佢魅力萬千，又靚女又好身材，亦因為佢嘅演技卓越，勾搭男人時嘅表情銷魂無比，亦因應不同環境做出不同嘅獵男行為，夠晒精彩！