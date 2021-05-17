重返無綫拍劇！何婉盈唔怕做苗僑偉衰格小三

歌手何婉盈（Elaine）晚上出席網上音樂節目，她説自己雖然聽流行曲較多，但今晚會唱自己年代的金曲，問到她有哪首飲歌，她説：「如果我自己嘅歌，尤其係出活動就當然係《再見亦是朋友》啦，就算冇拍檔獨唱都試過唱呢隻，而今晚就唱吓其他人嘅歌，其實我平時鍾意揀男仔歌唱，我鍾意啲中低音嘅歌㗎。」

她又透露剛與無綫簽約，因為女兒已長大，不用再經常照顧她所以時間較鬆動，她説：「同TVB簽嘅唔係 Full Time，因為我仲有金融做正職嘛！（以部頭形式簽？係咪主要拍劇？）好似唔係咁叫法，兼職約囉，話到時睇有咩啱合作嘅再夾時間，自己20幾年冇拍過劇啦，都諗唔起最尾嗰套係咩名添！」

對胡鴻鈞最有印象

問到最希望演哪一類角色，她表示近年最有印象的演出，是劇集《降魔的》內的胡鴻鈞，她説：「可能我鍾意佢嘅角色同埋佢隻歌，我呢個歲數，我諗做佢個靚媽都得啩，哈哈！（唱埋劇集主題曲？）如果TVB肯畀我就梗係好啦！」除母親角色外，她也表示可演太太角色，問到想飾演哪位演員的太太，她興奮地說：「苗僑偉啦！（做唔到太太做第三者角色得唔得？）如果要做第三者角色一定要做啲衰啲嘅，一係就唔好做，一係就做到啲人喺街見到你就鬧，咁先代表你個角色做得成功。」