Jamie Jett脫界學霸　愉虐玩家

要改變大家對四仔脫星無德無才得個殼、行為放蕩只靠索嘅睇法，真係好難，事關唔少人總係先入為主，認為做得脫星嘅都唔慌叻得去邊。咁諗就大錯特錯，其實脫星界有唔少學霸，其中就有超人氣新星Jamie Jett。

另類癖好

作為四仔界超新星，Jamie Jett嘅外形相當吸睛，迷人嘅樣貌加上玲瓏浮凸嘅身材，絕對有實力喺四仔界佔一席位。而佢之所以深得四仔迷嘅歡心，仲有另一個原因，就係同佢嘅學歷有關。喺美國加州出生嘅佢，中學時成績標青，順利入讀大學後不但獲得獎學金，更修讀政治系，以一級榮譽嘅成績畢業。不過，估唔到佢原來相當貪玩，愉虐派對更係常客，佢坦言有愉虐嘅癖好，從中可以獲得滿足感同快感。

大學畢業後，佢覺得朝九晚五嘅工作唔適合自己，2020年便到脫星事務所自薦，仲話唔介意演出4P混戰，其處女作就係由Tiny4K製作嘅《Thanksgiving Spinner》，混戰場面夠晒精彩，結果獲得理想成績，同時令人氣急升。

不能自拔

Jamie Jett表示現實中冇可能有咁嘅體驗，尤其係赤條條喺廚房進行混戰，嗰種感覺令佢超興奮。之後，佢為Naughty America演出VR四仔《Party Girls Halloween Edition VR》，令佢感覺相當新鮮，尤其係喺男優帶領下，令佢獲得前所未有嘅高潮。除咗同四仔廠合作，，佢亦為四仔網站演出，更解禁獻出後門添！自此之後，佢愛上咗呢種玩法，更愛到不能自拔，故此跟住落嚟佢演出多套後門主題嘅作品。

憑住超高人氣，佢喺今年初舉辦嘅Inked頒獎禮提名「最佳新進脫星」，可惜最後失落獎項。問到投身四仔界嘅目標係乜嘢時，佢就話希望可以拍足10年四仔，搵夠錢後就會返回校園修讀法律碩士課程，將自己演出四仔嘅經歷，用喺未來爭取性解放嘅工作中，阿妹嘅目標相當偉大呀！

Profile

出生日期：1999年5月19日

身高：160cm

三圍：32C-24-35

Jamie Jett喺社交網表示作為一位愉虐愛好者，最希望能夠演出愉虐四仔，不過佢就話未有片廠搵佢拍愉虐片，加上現在手頭上有好多片約，所以睇怕有排都未能實現願望。唔知大家又期唔期待佢嘅愉虐演出呢？