【是日通勝】（一點居士）

辛丑年四月初七丙寅火收日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午5時至7時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時

宜：納財、移居、出行

忌：祭祀、動土、作灶

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：3、5、7、8

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊

有些問題要正視和處理，不能無了期地拖延。

金牛

希望脫單就不能守株待兔，要主動接觸異性。

雙子

順利完成手頭上的工作，可享受片刻的清閒。

巨蟹

平時吸取的經驗大派用場，有助達到收支平衡。

獅子

運勢好轉，有利求財，經濟壓力可得到紓緩。

處女

需要面對重大抉擇，令你患得患失，猶豫不決。

天秤

工作量超負荷，被迫犧牲私人時間，心生怨氣。

天蠍

同一時間要應對各項人事問題，需靜心處理。

人馬

困難是暫時性，只要不慌不忙，可獲貴人支持！

山羊

私事帶來壓力，找空檔安排約會有助鬆弛神經。

水瓶

人無遠慮必有近憂，做好生涯規劃能減少出錯。

雙魚

突如其來的任務殺到埋身，令你有點應接不暇。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）虎 財運強

（跌）蛇 是非多

鼠

醒目過人，從事金融、貿易，不難一展所長。

牛

事業運上升，不妨放手一博，可獲理想回報。

虎

獲財神眷顧，偏財運強，投資股票易有斬獲。

兔

貪玩沒有好處，不要讓自己過分沉迷享樂。

龍

人緣運甚佳，有機會結識志同道合的新朋友。

蛇

一時失言易惹起紛爭，與人交往要注意言行。

馬

生活稱心，善於溝通，有利拓展人脈關係。

羊

與人相處要保持笑容，可進一步帶來好運。

猴

是日沖煞，工作進度落後，自怨自艾更麻煩。

雞

桃花旺，用心經營感情關係，可享受美好一天。

狗

時來運轉，做事只要積極，大小問題都可解決。

豬

吉星拱照，心情大好，不管做甚麼都充滿力量。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

紫微化忌看人生課題

紫微斗數共分12個宮位，代表不同的事情，而忌星是特別需要注視的，它代表不順利、受傷害及孽債。我們可以從Apps下載紫微斗數，輸入自己的出生資料，得出命盤，然後再找出「忌」所坐的宮位，便可以知道一生中，最令自己出問題的元素是甚麼！

命宮見化忌，人生多挫折，所以不宜冒風險，宜平淡安穩。

兄弟宮見化忌，容易受兄弟姊妹傷害，所以不宜跟他們合作，否則易招破敗。

夫妻宮見化忌，配偶會令自己受傷害、傷心，對方給予的意見，也容易令自己招致損失。

子女宮見化忌，為子女、下屬勞心勞力，但往往吃力不討好，甚至令自己挫敗。

財帛宮見化忌，一生財來財去，賭博及投資是令自己破敗的主要因素。

疾厄宮化忌，比較多病痛，一生最要注意的是健康。

遷移宮化忌，不太適宜移民或經常出外公幹，否則易招致凶險。

交友宮化忌，與朋友合作或利益上容易招惹衝突及損失。

事業宮化忌，在工作上經常遇到挫敗，不宜做帶有危險性的工作。

田宅宮化忌，家庭多變化及麻煩事，因而心力交瘁。

福德宮化忌，情緒易受干擾，思維反覆不定，要好好處理情緒及釋放負能量。

父母宮化忌，父母、上司、長輩較難與自己磨合，令你蒙受損失。