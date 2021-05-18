身家過千萬！麥大力做主角撻Q　龔嘉欣錯失筍盤

曾經視飛機師為終身職業的麥大力（Derek），沒想過去年受疫情影響成為被裁對象，頓時加入失業大軍，失意之際參與《衝上雲霄大選》，憑靚仔外表加上「半唐番」口音，成功俘虜一眾評審，以大熱姿態奪冠。

由機長搖身一變成為公仔箱新丁，雖然提升了知名度，但薪酬與以往有10倍差別。他參選時自爆做機師月薪20萬元，加入無綫後月薪則約2萬元，慶幸他善於理財，於英國生活多年已擁有3間屋，保守估計身家逾千萬，難怪月薪「今非昔比」，生活也絕不成問題。

幫哥哥畀百萬學費

日前他接受本報專訪，透露自小於幸福家庭長大，故長大後凡事以家人為先：「將最貴最靚地區嗰間畀父母住，另外嗰啲租畀人，租金用嚟供樓。」除了愛錫父母，他對年長3歲的哥哥亦非常照顧，為圓哥哥的機師夢，早前豪氣為對方付過百萬元學費：「之前我搵錢多過哥哥，所以贊助佢讀一年Airline Pilot Training，依家佢係副機長，我好開心。哥哥想工作儲錢，我唔使佢還，因為細個時佢好錫我，所以我有能力就要支持佢。」

雖然對家人出手闊綽，但Derek自認非常慳家、生活貼地：「夠用就得，喺香港自給自足，使費用喺畀租同食嘢，當年第一份機師人工係3.2萬，我都係抽部分嚟用，咁多年都係以呢個準則用錢，所以先儲到錢買樓，唔好咁大使就OK。依家人工係Cover唔到，但有幾年儲備金。」回想過去10年的機師生涯，他不諱言想繼續飛，但轉型藝人半年已逐漸適應，或許將來可以揸私人飛機享受人生。

搵啱對象即拍拖

年輕、有錢又靚仔，Derek絕對是鑽石筍盤，理應異性緣旺盛，不過原來已一年沒拍拖：「哥哥都有自己家庭，我都想成家立室，媽咪催我快啲生個孫畀佢，所以搵啱對象都會拍拖。（擇偶條件高？）識煮嘢食同睇住我，當然要同父母啱Key，返到屋企有家嘅感覺就OK！」

原本無綫安排《衝》的得獎者拍攝有關航空題材劇集，男主角當然是Derek。由於他比賽時與龔嘉欣重演《香港愛情故事》短劇默契十足，連《香》劇男主角羅天宇都「呷醋」，爆嘉欣與Derek談情時更開心，故無綫有意撮合2人合作新劇。不過，由於航空業現時相當困難，無綫很難找贊助，故拍攝計劃暫時擱置！對於未能與Derek合作，龔嘉欣說：「我唔清楚，不過公司每年開咁多劇集，總有機會可以同佢合作。（覺得佢點？）之前同佢喺節目合作過，知道佢有好多興趣，同埋好有才華。」

場地：Amelia by Paulo Airaudo @Harbour City