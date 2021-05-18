盛勁為疫市投資6位數　轉行賣點心半年回本

本身從事副機師的盛勁為（Keith）去年撞正疫情導致失業，不過正所謂「有危自有機」，決心暫時轉行另覓出路的他，不但殺入娛樂圈，參加《衝上雲霄大選》勇奪亞軍即獲無綫睇中簽約旗下，加盟明珠台長壽節目《港生活．港享受》，主力向司儀方向發展，與此同時他與友人夾份，投資6位數於元朗圍村開設點心店，「疫」市下突圍而出，不足半年即火速回本甚至開始有利潤進帳，演藝、生意雙線發展均一帆風順，事業上大有作為。

雖然他幕前工作量逐漸增加，但亦心繫點心店業務，不時舖頭、電視城兩邊跑的他，日前「官仔骨骨」恤衫、西褲上陣，於午市時段駕車趕回店舖打點，似乎剛完成拍攝工作便即從市區撲入元朗。他見店內人潮湧湧，未有換衫就連圍裙都沒有穿上，只是拉高衫袖便立刻落場到樓面幫忙，見他事事親力親為絕不假手於其他員工，執枱、傳菜、收銀一腳踢，落單時他亦與客人打成一片，有傾有講之餘，又不忘落足嘴頭力Sell多叫幾碟小菜，更化身清潔工人，見洗碗嬸嬸正在忙碌，便親自洗茶壺沖茶，不介意弄污一身行頭，絲毫未有因藝人或老闆身份而有所顧忌，非常落力。