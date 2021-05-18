34E台護「Big」爆制服教防疫 謝嘉怡曾任護士有樣有愛心

台灣疫情大爆發，台北市、新北市提升至第3級警戒，有「最美護士」之稱嘅34E美女怡葶，於社交網提醒大家要注意個人衞生，日前趁住國際護士節，特意附上制服照為大家打氣，叮囑做好防疫措施，除咗出入要戴口罩，盡量避免去人多地方，身體不適要盡早求醫。唔少網民大讚佢貼心，辛苦佢哋呢班白衣天使！

怡葶着住制服亦難掩其34E豐滿上圍，望落就嚟「Big」爆鈕！除下制服嘅佢，私下同一般少女一樣，愛到cafe歎咖啡打卡，最重要係衣着疏爽，好似依家炎炎夏日嘅天氣，愛以低胸、短裙Look出動，4吋事業線表露無遺，難怪獲網民讚係天使與魔鬼嘅化身！

其實護士界一向盛產美女，當中更有踩過界升呢做港姐。2020年港姐冠軍謝嘉怡，畢業於蘇格蘭名牌大學愛丁堡納皮爾大學，參選前任職手術室護士，有樣有學識有愛心，係真正嘅「白衣天使」！為圓爸爸夢想，毅然放棄白衣天使光環來港參選，最後以大熱姿態贏取冠軍。而2018年港姐冠軍陳曉華，亦係護士一名，畢業於香港中文大學護理系學士課程，曾鬧爆無綫小花江嘉敏「翻用」口罩，防疫意識零分！

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