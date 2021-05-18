事務所爆醜聞掀逃亡潮　岡田健史反面解約

息影女星堀北真希前所屬事務所「Sweet Power」，近日屢爆醜聞，其53歲女社長岡田直弓接連被揭疑性騷擾旗下女藝人及虐待員工，繼同門一姐桐谷美玲及黑木美沙盛傳離巢後，備受力捧的22歲新紥男星岡田健史亦向事務所提出解約，雙方現正對簿公堂。

據當地傳媒報道，岡田因不滿女社長爆出連串負面新聞，導致身邊同事相繼離職，令他對事務所失去信心，加上不滿工作安排，令他決心離巢。他於3月底要求解約後，已搬離公司宿舍。由於雙方仍有2年合約，岡田已聘請律師與事務所對簿公堂，並於上月底曾為官司親自上庭，預料本月內將有結果。事務所有關人士回應，承認岡田近期開始推job，令公司感到遺憾。

現年22歲的岡田，曾是甲子園棒球健將，他於高中畢業後加盟Sweet Power入行後，3年前與女星有村架純合演師生戀日劇《中學聖日記》走紅，成為影視界搶手貨，現正有份參演劇集《櫻之塔》及NHK電視台大河古裝劇《直衝藍天》等，與女星綾瀨遙合演的新片《太太，請小心輕放劇場版》亦正在香港上映。