叫宋熙年多啲奶！陳智燊「坐月」辛苦到喊

前華姐冠軍宋熙年（Sarah）同老公陳智燊（Jason）嘅網上影片頻道一向受歡迎，最近佢哋出咗新片，講到產後坐月嘅好處，而老公又可以做啲咩呢？今次佢哋就講飲食、母乳同個人衞生！Jason話坐月期間，最支持老婆方法就係「佢食乜我食乜」，如果唔係佢望住你食就好辛苦，但到最後Jason都頂唔順，怕食太多飯會肥！佢又好識講嘢咁大讚老婆由第1胎到依家都咁Fit！

至於餵人奶，Jason就笑言從旁為老婆打氣：「加油！加強！多啲奶！多啲奶！」Sarah就話千祈唔好咁做，會有無形壓力，佢建議爸爸們唔使參與咁多，唔使問泵咗幾奶、飲咗幾多，如果想貼心啲就同老婆一齊凌晨起身餵奶，Jason就話有幫老婆洗泵，所以可以幫手洗嘢！佢又搞笑叫老婆讚佢，仲當場灑淚，Sarah笑問：「點解係你喊，唔係應該我喊咩？」網民都笑言Jason好似仲辛苦過老婆，搞到要喊嚟宣洩呀！

而個人衞生，Sarah話兩次坐月，Jason都幫佢洗頭，因為怕佢整親腰、凍親、洗得唔乾淨：「因為唔可以淋水洗，要煲完藥水沖個頭！咁都幾貼心嘅！」仲可以促進夫妻關係添！最後佢就講到氹老婆絕招，就係按腳，Sarah一面Enjoy話：「係喇，按吓腳接吓肩，『Happy Wife Happy Life』真係非常之有學問！」