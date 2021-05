Tom Hardy被內地網民翻辱華言論　新片有機被封殺

由英國男星Tom Hardy主演的《毒魔:血戰大屠殺》(Venom: Let There Be Carnage)將於9月上映。而新預告片於日前曝光,毒魔在預告中還大晒普通話向華人店員打招呼。而影片亦已引進內地與全球同步上映。不過近日有指影片有機被內地封殺!

有中國網民近日就翻出Tom 9年前說過的一句「辱華」言論,並呼籲網民罷睇其新作。究竟Tom衰乜得罪內地網民?他於2012年出席康城電影節宣傳作品時,曾向記者表示看過馬龍白蘭度(Marlon Brando)多年前的電影《中秋月茶座》(The Teahouse of the August Moon),又指他在片中飾演一個Chinaman(中國人)。Chinaman其實本來沒有貶義的意思,但隨着中國人於美國被歧視,Chinaman一詞就變為貶義詞。

由於之前內地網民翻出華裔女導演趙婷多年前被指辱華的言論,成功將她的奧斯卡得獎作品《浪跡天地》(Nomadland)取消上映。所以《毒》有可能成為另一部被中國杯葛的電影。