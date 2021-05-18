潮流版圖再擴大！「至尊」新店進駐米蘭

Supreme Milan新店已經正式開幕，他日有機會去米蘭旅遊又多個地方打卡。（互聯網）

先後於2017年及2019年在布魯克林及三藩市開設兩間分店的人氣街牌Supreme，今年就繼續其「兩年開一店」方式擴展潮流版圖，選址意大利米蘭開設全球第13間分店，而此店亦是品牌繼倫敦及巴黎後，於歐洲地區的第3間分店，正式進駐4大時裝周所在城市，相信對於提升品牌形象有一定幫助，同時亦有助解決「Supreme Italia」在意大利當地的翻版問題。

基本上全球13間Supreme Store店舖內外裝潢設計都大致一樣，採用落地玻璃、白色牆身、木材地板再加上Mark Gonzales巨型藝術雕塑擺設等。店內發售的單品亦是全球同步款式，而最吸引Supreme Fans當然就是伴隨新店登場的限定Box Logo Tee。今回Supreme Milan限定發售的Box Logo Tee用上意大利藝術家達文西（Leonardo da Vinci）經典畫作《最後的晚餐》設計，背部更印上意大利字句「GRAZIE」（謝謝）。一如過往慣例，推出當日就已經瞬間完賣，加上現時全球各地都有不同程度的旅遊限制，想入手此Box Logo Tee就更是難過登天，難怪StockX炒價已經去到6千港元。

此外，今季Supreme亦再度與「同門」Timberland攜手合作，推出一系列結合兩牌標誌設計兼辨識度極高的聯名單品，入手難度一定易過件開幕Box Logo Tee好多。