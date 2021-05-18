東冲有料到：我的隔離生活

泰國當下的疫情愈來愈嚴峻，我也只好留在家中自拍一下社交媒體的片段，過着「隔離生活」。（胡慧冲提供）

所謂隔離生活，並非是自己已患了新冠肺炎、或前往其他國家需要隔離，實情是泰國當下的疫情愈來愈嚴峻，尤其是曼谷——泰國政府剛宣布，曼谷每100個檢測人士當中，便有5個確診新冠肺炎，所以勸喻大家沒必要便不要外出，盡量留在家中。

自己一直以來都做足安全措施，出街必定會戴口罩，並會勤洗手（雖然疫情未轉差時，拍節目時也會除下口罩），但現在由出門一刻開始直至回家，口罩幾乎也沒有除下，若非運氣特別差的話，確診機會應該是低的。

現時我抱着「無事出街小破財」的心態，出門基本上都是購買日用品及食物而已，即使想到外邊逼留，也找不到可以坐低飲啖茶食件餅的咖啡店，加上外出時間跟戴口罩的時間是成正比的，戴久了呼吸也變得困難。所以我還是乖乖的留在家中，自拍一下社交媒體的片段，或將電視節目的NG片段重新剪接放上網，加上還要應付文字專欄及瑣碎事，每一天都過得相當充實。

雖然開始「隔離」的頭數天，感覺蠻不自在，很想找些藉口出外逛逛，但久而久之，也逐漸適應了留在家中，這就是我的New Normal吧。

沒想到泰國今天的情況會這麼惡劣，回想香港兩星期前還舉行了大型演唱會，似乎身經百戰的香港人已經百毒不侵了，就算人頭湧湧擠在一起也能不被感染。反觀現時泰國似乎有着相當高的確診風險，所以此時此刻我也只好習慣這種自我隔離的生活了。

胡慧冲