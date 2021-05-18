好治愈！入住佛系酒店洗滌心靈

明天係佛誕，想趁機輕嘗一下佛教奧秘，其實入住酒店即可。日本、中國及泰國都有不少佛系酒店，其中日本連鎖高級酒店星野集團旗下的都市觀光酒店品牌OMO，4月便在日本京都的世界遺產東寺附近開設了新酒店OMO3京都東寺，除了布置散發濃郁佛味，更安排專員帶大家參觀東寺及見識當地法事，治愈身心的同時，更令旅程添上不一樣的宗教色彩。

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日本京都 多角度感受東寺魅力

位於京都市南區九条町的東寺，創建於794年，1994年以「古都京都的文化財」被列入世界遺產名單之中。而OMO3京都東寺距離寺院僅5分鐘步程，酒店提供120間客房，而布置亦跟東寺互相呼應，如大堂公共休憩空間OMO Base近入口處的《曼荼羅Art》畫作，便以東寺21座佛像組成的立體曼荼羅作主題。另外，中央位置有讓你在沙上寫經調整心情的桌子，亦有關於東寺及弘法大師空海的書籍可借閱。不可錯過的還有由酒店導遊OMO Ranger帶領的兩個導賞團，其一是參觀並講解東寺的魅力，另一個則是見識延續了1,200年、給弘法大師空海送餐的「生身供」法事儀式，兩個行程均令人對佛教有更多認識。房租每晚￥4,500起（約HK$320）。

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中國廣東 溫泉酒店體驗禪文化

廣東雲浮市新興縣六祖鎮，是禪宗六祖惠能大師出生、弘法、輯錄《六祖壇經》及圓寂之所。當地的禪泉度假酒店，便正好讓訪客度假順道修心。酒店毗鄰被喻為「六祖三大祖庭」之一的國恩寺，佔地約200多畝，建築面積達7.6萬平方米，設有290間禪意客房和套房、25棟別墅。賣點除了擁有廣東獨一無二的天然硫磺溫泉，並設有25個特色溫泉池讓大家盡情浸泡外，更是南中國首家以「禪文化」為主題的精品溫泉酒店，這裏特別為禪修愛好者炮製十多個相關活動，包括瑜伽、坐禪、抄經、禪茶、傳燈及禪武外，還有清晨5時到國恩寺進行誦經膜拜的早課等。 房租每晚人民幣￥2,880起（約HK$3,456）。

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泰國清邁 處處發現佛教哲學

泰國清邁擁有眾多著名寺廟，其中位於市中心的柴迪隆寺可算是代表之一，而該寺廟對面的一條小巷內，則有一間融入了佛教哲學的設計酒店MAKKA。負責的設計師希望住客可在酒店內靜下來，與天地對話並領略佛法的精神，從而獲得心靈的平和及滿足。酒店外觀採用了蘭納寺廟的建築風格，多層次的人字形陡峭屋頂，以黑及白色為基調，十分搶眼。而酒店內部亦處處可見宗教元素，例如客房的牆壁便有大大幅手繪水墨荷花圖像，散發着幽雅的氣氛。酒店的公共空間散落着佛教警世語句，而2樓的圖書館除了有中外典籍及時尚讀物外，更有巨型的佛像掛畫裝飾。 房租每晚THB1,568起（約HK$392）。