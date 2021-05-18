何雁詩隻狗都識搵銀：話唔定人工高過我！

歌手何雁詩今日帶同毛孩「恰恰」（Butter Cup）出席寵物活動，擔任活動大使。她表示剛過8歲的愛犬是於勞動節出世，但其狗生活並不勞動，地位甚至比她還要高：「全家都淨係服侍佢，佢係王后嚟。（你地位最低？）尾二！王后之後係Fred（鄭俊弘）隻狗、先到我同Fred。」

她笑言近日受恰恰帶挈，密密出席寵物主題活動吸金：「佢又可以賺到糧錢，話唔定佢人工高過我，所以呢幾日佢可以食好嘢。」可有吸引寵物代言廣告？她說暫時未有，不過直言目前最希望可以賺多點錢：「上年收入比較少，見最近啲活動都多番啲，希望做多啲！（唔係老公負責搵錢？）大家都有搵，但佢呢排拍緊劇，就交畀我出嚟，依家咩都做。」

講到她日前自資推出EP，銷情相當不俗，問到有否考慮加印？她笑說未去Check確實銷量，但對於登上銷量排行榜，她感到非常開心：「啱啱出咗碟1個月，同月都有好多唱片公司出碟，我以獨立歌手身份喺個榜都佔有一席位都已經好好！（會有Version 2？）我諗要儲吓錢先！隻碟都花唔少錢，依家物色緊唱片公司，希望之後有多啲唔同嘅選擇。（EP回到本？）單計唱片上就回到，但如果係計每首歌就難啲，好彩今次有好多朋友幫手。」

另外，她又表示原定於今年初開騷，不過未能實行，目前還在籌備當中，心水是於麥花臣或九展Star Hall開唱，至於戶外騷她亦感有興趣。