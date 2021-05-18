本日日本：《EVA》二號機G-SHOCK　「獸」不可擋

《新世紀福音戰士》（暱稱《EVA》）唔只動畫受歡迎，就連搞笑男子組合ERROR將《新》主題曲來個二次創作，亦大受網民喜愛！而《EVA》的官方服飾品牌和G-SHOCK最近亦有新搞作，推出第二彈合作商品「G-SHOCK DW-5600 EVA-02 THE BEAST MODEL feat.RADIO EVA」原創錶款。以G-SHOCK經典的街頭潮流電子手錶 DW-5600 為基礎，由包裝到機身配色都由RADIO EVA設計，採用明日香駕駛的二號機招牌紅色，錶面是大膽的豹紋與「02」標誌，帶有獸化第4形態「THE BEAST」的強烈風格。錶身同時支援耐衝擊構造、200米防水及便利的EL冷光照明等功能，適合戶外活動又不失時尚感。又型又實用，睇怕又要跌錢啦！售價22,000日圓（約HK$1,562），即日起於官網開放預購，於8月上旬發貨。