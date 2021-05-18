密密吸金冇停手！姜濤放假最想做咩？

歌手姜濤人氣爆燈，廣告接到手軟，最近他為眼鏡品牌拍廣告。首次拍太陽眼鏡廣告的他，講到人生第一副太陽眼鏡時表示：「細細個同媽咪去加拿大旅行，嗰陣時覺得外國人都好鍾意戴太陽眼鏡，所以媽媽就買咗副畀我，我成個旅程都有戴住，覺得自己變咗外國人咁。」他笑言細個選太陽眼鏡的標準是以為大就是好：「我記得嗰時我係揀一副鏡面好大，因為覺得同一個價錢，鏡面大啲感覺抵啲。我成日會借媽咪嘅太陽眼鏡嚟戴，細個覺得太陽眼鏡係無分男女裝，所以戴女裝都冇問題。」

他在演唱會後依然工作接工作，極少休息時間，問到如果能放一日假，他稱最想做的事情是睡覺︰「我喺演唱會後都有休息過一日，嗰日就真係全日喺屋企瞓，起碼瞓咗十幾廿個鐘。雖然內心係想起身做吓其他嘢，例如睇電視或打機，但真係太攰，最終都係昏迷咗咁瞓咗成日。」

分享媽媽消暑妙方

提到夏天來臨，他自言怕熱又怕出汗，這全是遺傳自媽媽，並爆對方的消暑妙方：「我平時同媽咪出街，我一定會帶風扇，因為媽媽好怕熱。記得有次一齊去日本，當時天氣好熱，媽媽頂唔順，去咗便利店買咗一袋冰，全程一路行一路攬住袋冰，仲話即刻心都涼晒可以繼續行街。」