Mazda CX-3 1.5 High 心動上車盤
2021年05月18日 19:00
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全新引入的CX-3 1.5 High，車載配備頗齊，廿萬不到的售價，可說是近年人氣上車盤。(方偉堅攝)
想買部廿萬有找的全新車，市場上選擇不多，不過最近新增了1個選擇，所指的是萬事得(Mazda)全新引入、分屬入門級的CX-3 1.5 High。
1.5L偈配6前速波箱有+/-波，仲要有齊轉檔撥片、HUD抬頭顯示器、LED頭尾燈、7吋輕觸式 MZD Connect 多媒體系統連 Apple CarPlay (可無線連接) 、倒車鏡頭連後泊感應及Smart Keyless 連按鍵式啟動系統等車載配備。聽講首批車銷情唔錯，尤其深得不少年輕車主青睞，可稱得上是近年人氣上車盤。
規格表
車型：5門5座位SUV
引擎：SKYACTIV-G直四
容積：1,496c.c.
最大馬力：116ps/6,000rpm
最大扭力：149Nm/4,000rpm
傳動：SKYACTIV-DRIVE 6前速+/-自動波
驅動：前置引擎、前輪驅動
懸掛：(前)麥花臣、(後)扭力桿
平均油耗：17.2km/L(NEDC)
車身體積：4,275x1,765x1,535mm（長x闊x高）