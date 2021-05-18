Mazda CX-3 1.5 High　心動上車盤

全新引入的CX-3 1.5 High，車載配備頗齊，廿萬不到的售價，可說是近年人氣上車盤。(方偉堅攝)

想買部廿萬有找的全新車，市場上選擇不多，不過最近新增了1個選擇，所指的是萬事得(Mazda)全新引入、分屬入門級的CX-3 1.5 High。

1.5L偈配6前速波箱有+/-波，仲要有齊轉檔撥片、HUD抬頭顯示器、LED頭尾燈、7吋輕觸式 MZD Connect 多媒體系統連 Apple CarPlay (可無線連接) 、倒車鏡頭連後泊感應及Smart Keyless 連按鍵式啟動系統等車載配備。聽講首批車銷情唔錯，尤其深得不少年輕車主青睞，可稱得上是近年人氣上車盤。

規格表

車型：5門5座位SUV

引擎：SKYACTIV-G直四

容積：1,496c.c.

最大馬力：116ps/6,000rpm

最大扭力：149Nm/4,000rpm

傳動：SKYACTIV-DRIVE 6前速+/-自動波

驅動：前置引擎、前輪驅動

懸掛：(前)麥花臣、(後)扭力桿

平均油耗：17.2km/L(NEDC)

車身體積：4,275x1,765x1,535mm（長x闊x高）