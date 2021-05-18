AirPods變惡魔果實！One Piece亂入手機界

作為日本漫畫界神級作品的《海賊王》（One Piece），多年來精品不絕，近日最愛聯乘的配件廠CASETiFY終於找來這個單位合作，共同開發「偉大航道」系列，當中包括iPhone手機殼、手機支架，Apple Watch皮革錶帶、不銹鋼保溫瓶及限量發售Laboon籃球，海賊迷見到只有一個反應︰「Shut Up and Take My Money！」

是次聯乘手機殼有防摔、MagSafe、環保皮革及Material Cases等多個款式，為切合主題，用戶可在機殼找到路飛、卓洛、艾斯、娜美、山治、薩波、索柏等角色的卡通圖案，部分更有Jolly Roger海賊旗、羅盤及草帽圖案，辨識度勁高！粉絲更可在機殼上添加姓名和Monogram 組合，拉近與喜愛角色的距離。

而AirPods保護殼另一心思位是運用了3D打印技術，製作出如「惡魔果實」 般的造型，美中不足是只有橡膠果實一個款式，相信有埋其他果實粉絲會更開心。

以上聯乘產品將於5月27日發售，有意入手可即日到官網登記。另外，Fans們可到官網參加投票活動，投選芬奇、布魯克、羅或魯賓等人會出現強悍防摔手機殼上，廠方之後會抽出6名選中的幸運兒，各可獲個人專屬手機殼1個。