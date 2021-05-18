吳鎮宇新戲再下一城　6月意大利首映

由影帝吳鎮宇及謝君豪主演的電影《濁水漂流》繼早前入選《鹿特丹國際影展》「大銀幕」競賽單元及英國Chinese Visual Festival後，於海外影展再下一城，獲邀參展《第23屆意大利烏甸尼遠東電影節》，入圍競賽部分，並入選Hong Kong New Talents Programme，將於下月在意大利首映。

《意大利烏甸尼遠東電影節》主席Sabrina Baracetti稱被電影深深震撼，留下極之深刻的印象：「我能感受到每個角色嘅經歷與掙扎，特別吳鎮宇演出亮眼同自然，電影嘅結局亦極具意義。睇住深水埗地方嘅變遷，令人感慨萬千。」

電影導演李駿碩對此好消息感到非常興奮：「開心電影可以再去歐洲進行放映，但好可惜唔可以親自到當地同觀眾交流，但相信電影會將我最直接嘅想法呈現給觀眾，希望接下來呢部香港電影可以去到更多地方，將台前幕後努力嘅成果畀不同觀眾睇到。」他指這部電影最開初的立論是無論這個人來自何方，他過去發生過甚麼事，他都有捍衞自己尊嚴的權利，他更形容該片是一部很剛烈的電影：「我以往所寫嘅劇本都係柔情似水，但呢部戲我對於角色嘅呈現，希望係一種憤怒嘅狀態。當只剩下佢一個人堅持嘅時候，這正正就是佢堅持嘅原因，亦係我對公平及公義嘅看法。」