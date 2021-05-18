歡愉後猛灌凍飲損健康

Q：我今年二十多歲，每次和太太行房後也會大汗淋漓，感到非常之熱，自然會想喝多些水。我們喜歡喝汽水，但差不多次次喝過之後都會有胃痛。我已在事前不吃飽，事後也不喝汽水，改為飲凍水了，但依然有胃痛。我一向沒有胃病，平時喝各種飲品也沒有不適，為何偏偏事後會胃痛？

Y先生

A：性歡愉與飲食習慣息息相關，男女於親熱後，不但要避免飲用有汽飲品，也應避免喝任何冰凍飲品。性愛是一門劇烈運動，激情起來的時候猶如進行運動競技，整個過程雙方體力大為消耗，氣來氣喘，兼身體水分大幅流失。這時候的身體反應，自然是想趕快補充水分了。伴侶在消耗之後，為求方便隨意在雪櫃裏挑飲品，滿足即時的口腹舒泰，實在是大錯特錯，足以損傷健康。

縱使是平常進行運動之後，運動人士於身體未曾降溫之時，同樣不應亂飲東西，特別是有氣飲品如汽水、凍飲、酒精飲品等。性愛後的情況也都一樣，男女方的整個身體都在血脈沸騰，五臟六腑的血液流動都在加速，試想在這時候猛灌凍飲，首當其衝的便是喉嚨、胃部、肺部。又或有些人在性愛前後，沒節制的大吃特吃，結果也就是產生猛烈的胃部不適反應。

閣下並不是患了胃病，只需要戒掉喝凍飲的壞習慣，即可解決問題。性愛後想喝水的話，應改喝溫水，也千萬不要一次過大量狂灌，而是應該慢慢的喝下去，等到胃部及其他器官從劇烈運作中平靜過來，才好再繼續喝水和進食。若妻子亦有類似的習慣，也應提醒她一下，女性在性愛後喝冷飲，除了會影響胃部，也容易會感腹痛，不利女性保健。

李偉儀