胃部發炎入院　泳兒照為《聲夢》學員出謀獻策

英皇歌手泳兒在無綫《聲夢傳奇》中，跟JW一齊擔任紅組的導師，在比賽前大家透過電話開視像會議，不過見到泳兒身穿病人服，身後又布滿儀器，原來身體不適入院，她說：「其實唔舒服咗幾日，一直用意志力同飲水撐住，尤其是比賽嗰日睇住佢哋上台表現，令我好感動，個Performance畀我預料中再更加好，令到我忘記咗我嗰日啲病痛。」

盡力去幫學員

不過比賽一結束，她便又暈又嘔，最後要入院檢查兼吊鹽水，檢查結果原來胃部發炎，不過她叫大家不用擔心，要專注比賽，她說：「我知道佢哋會喺網上有個Meeting，都會初部傾吓佢哋第二Round比賽嘅計劃，擔心佢哋。同埋趁呢幾日入咗醫院，都上網睇咗好多Reference、諗咗好多嘢，好希望可以喺我依家呢個狀態，都可以盡力去幫到佢哋，希望可以保住晒我哋成個團隊、全部隊友。」

開會期間她不時提出意見，十分緊張學員，當她得知何晉樂（Rock）揀選《裙下之臣》一曲參賽，她便主動提議：「會唔會係我哋女仔導師出嚟，同佢一齊唱呢隻歌，我哋好Sexy去引誘佢。」比賽當日泳兒跟JW以火辣紅裙上陣，引來全場尖叫。比賽完結後，一眾評判均表示整個表演只看到泳兒及JW，十分搞笑，伍仲衡說：「泳兒一唱你將Rock就比下去。」而郭偉亮（Eric Kwok）則謂全程只望着Rock：「因為你開頭係有突破。」