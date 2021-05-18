酒吧重開最開心應該係班男士喇，因為可以同三五知己飲番杯。而日本AV亦有唔少以飲酒為題材嘅作品，講述男女主角出席飲宴之後酒後亂性，點知激戰之後更發展出真感情添！

慶祝成年

喺MAXING出品嘅《慶祝成年的飲酒會上與女友人的激情紀錄》中，大波妹姬咲華剛滿20歲，所以好開心咁請班好友喺屋企開番個飲酒大會，當中有一位係阿妹仰幕已久嘅俊男涼真，飲大兩杯就開始生起邪念，於是趁其他朋友走晒之後，佢就色誘對方，而涼真血氣方剛，加上阿妹咁主動又身材激凸，好快就被挑起情慾，展開連場激戰！

婚前狂歡

喺S1推出嘅《全裸開會二次、三次，直到早上》入面，白領大雄就快結婚，成班同事決定同佢舉行飲酒會慶祝佢做老襯，而爆乳女上司鷲尾芽衣亦一齊去。席間同事猛灌大雄飲酒，搞到佢好快就醉醺醺，之後芽衣將佢帶到酒店房間休息。大雄醒過嚟就見到芽衣喺自己身邊，仲主動催前獻吻，搞到佢慾火爆發，將未婚妻拋諸腦後，一於同芽衣砌個你死我活！

一夜八次郎

Ideapocket推出嘅《出張先相部屋NTR》，講述白峰美羽又靚女又好身材嘅白領妹妹應同事們嘅邀請，去到居酒屋開派對，期間佢飲大兩杯，醉到不省人事，被男上司正浩帶上酒店房，更嚟個霸王硬上弓，而美羽脅於形勢唔敢出聲，令正浩更加為所欲為。起初阿妹覺得對唔住男朋友，後來發覺正浩性能力超強，係一夜八次郎，好快就被對方嘅雄風所征服，成為秘密戀人。

簡評

所謂水能載舟亦能覆舟，酒精飲品雖然可以令人心情放鬆，但係飲得多好容易出事，好似今次介紹嘅飲酒會系列咁。當中本仙最鍾意白峰美羽主演嘅《出張先相部屋NTR》，因為美羽身材火辣且相頭吸引，戲中佢先對上司表示反感，期間又夾雜住對男友嘅依戀，到後來被上司雄風征服，連男友嘅來電都置於不理，過程中嘅表情變化美羽都表達得恰到好處，加上激戰次數多，可以話毫無冷場。