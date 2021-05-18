Lexi Luna唔做Miss　投身脫界

每個人都有自己嘅故事，而作為四仔脫星嘅Lexi Luna更係相當精彩，事關喺入行前同出道之後都嘅故事都好有趣，真係好似佢所講咁夠晒料出書呀！

一炮而紅

喺美國印地安納州出生嘅Lexi Luna，唔單止係人氣脫星，亦係一位網紅，而佢嘅故事就要從2011年開始講起。話說大學畢業後，佢就從事教學工作，不過幾年後佢覺得工作好沉悶，而且收入唔高，加上佢係個超級四仔迷，故此開始研究脫星工作。

佢坦言當時好掙扎，因為擔心會畀學生發現，不過愈深入研究，就愈對成人演出有興趣，於是便偷偷開始成人直播演出，憑住輕熟女魅力及前凸後趷嘅火辣身材，獲得極高人氣，收入亦幾何級上升，因此佢就辭去教學工作，全身投入成人直播事業。及後，更獲得脫星事務所招攬，2016年8月演出由Reality Kings製作嘅網絡四仔作品《Lexi's Fuzzy Peach》，結果一炮而紅。

創作劇本

好快佢就吸引到另一間四仔廠Bang Bros嘅注意，演出《Bang Bros Invasion #19》，作品先安排喺網上發行，結果反應相當好，於是食住個勢推出DVD版本，同樣獲得極高銷量，更喺AVN頒獎禮獲提名「最佳三人性愛演出」，令佢提升自信心。

之後，佢嘅演出風格亦變得多元化，除咗狂野癡女外，仲有唔少講求演技嘅劇情類作品。對於呢個轉變，Lexi Luna表示咁做嘅好處，係可以開發佢更多潛力，亦因為咁嘅緣故，令佢開始創作成人劇本，寫一啲具有性教育意味，又能提供娛樂性嘅四仔題材，目的係希望大家睇四仔時，能夠獲得正確嘅性觀念及性知識。

Profile

出生日期：1989年3月14日

身高：171cm

三圍：34DD-27-39

Lexi Luna雖然憑激凸上圍及圓渾美股，喺四仔界人氣爆燈，但其實佢一直並未停止過成人直播嘅工作，而佢更經常喺社交網分享最新直播內容，火辣嘅造型及演出固然吸睛，最令人流晒口水嘅，始終係佢嘅火辣身材。