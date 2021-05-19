【是日通勝】（一點居士）

辛丑年四月初八丁卯火開日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：上午5時至7時、下午1時至3時

宜：動土、開業、出行

忌：修井、開池、理髮

幸運方向：坐南向北

幸運數字：1、6、8、9

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊

嘗試擴闊生活圈子，可隨時帶來一段好姻緣。

金牛

運勢低迷，心態消極，易對事業構成不良影響。

雙子

太看重得失，行事畏首畏尾，未能發揮實力。

巨蟹

工作表現得到肯定，宜再接再厲，成功在望。

獅子

心情欠佳，幸獲身邊人諒解，未有出言怪責。

處女

待人接物不能輕率，考慮周全才可遠離麻煩。

天秤

一意孤行令事情變得更糟，宜反思自己的言行。

天蠍

心浮氣躁，不宜參與聚會，應早點回家休息。

人馬

黑暗快要過去，保持平常心，就能處變不驚。

山羊

被不起眼的事殺個措手不及，心情難以平復。

水瓶

別跟異性走得太近，這種曖昧會影響另一半。

雙魚

做事效率下降，反正是假期，何不好好休息？

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）羊 人緣旺

（跌）雞 阻滯多

鼠

行事衝動，說話率直，但容易對旁人缺乏耐性。

牛

自覺性比較強，能夠妥善處理手頭上的公務。

虎

行動力強，想像力豐富，但行事切忌驕傲自大。

兔

要控制貪念，若參與投機活動，只會得不償失。

龍

工作有壓力是很平常，沉着應對，問題不大。

蛇

宜收斂好奇心，勿多管閒事，以免惹上是非。

馬

一句無心之言或會斷送友情，說話要經大腦啊！

羊

好運持續，心想事成，不妨跟好朋友聚一聚。

猴

桃花運上升，單身者或會遇上令你心動的異性。

雞

是日沖煞，運勢起伏不定，行事要耐心一點。

狗

想法新穎，行事高效，有望成為公司的風頭躉。

豬

貴人的助力讓你如虎添翼，工作上易取得突破。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

小滿開運養生

夏季是陽氣最盛的時期，而小滿則是夏天的第二個節氣，意指天氣愈來愈炎熱，小麥等夏熟的農作物也逐漸飽滿，但又未去到成熟的階段，故稱為「小滿」。

黃曆上有「小滿若逢甲子庚辰日，占水稻多病蟲害」一句，意思是如果小滿之日遇上甲子或庚辰日，未來一年就會遇上蟲害，農作物失收。另外，民間亦有「罩茫罩不開，戴笠仔披棕簑」的諺語，如果小滿時節早上起霧，就代表當天會下雨，出門要帶備雨傘。

小滿前後是吃「苦菜」的日子，苦菜是中國人最早食用的野菜之一，據聞有清熱、涼血及解毒作用。現時不少地方仍保留吃苦的傳統，不過會以其他味道帶苦的食物代替，如乾菜、醬蘿蔔、喝濃茶等。

小滿時節天氣悶熱潮濕，加上五月屬於「毒月」，故飲食宜採取「減酸增苦」，多吃點味道帶苦的食物，如苦瓜、陳皮等，有補益肝腎、降火消燥的作用。小滿時雨量增多，亦容易引發風濕、關節等問題，故飲食宜以清淡為主，多吃祛濕及解清熱毒的食物，如赤小豆、綠豆、冬瓜、黃瓜、黑木耳等；忌吃肥膩生濕及溫熱助火的食物，如胡椒、蝦、蟹、牛、羊等，以免增加人體燥火。

另外，小滿前後通常為佛誕，如沒有參拜寺廟的習慣，普羅大眾可選擇於佛誕當日茹素，同樣有積福德作用。