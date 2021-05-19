煤氣烹飪中心 × 法國ICDE專業烹飪文憑

【營業資訊】如果巴絲打喜歡入廚煮幾味，又想追求高質素的烹飪技巧的話，就不要錯過由煤氣烹飪中心推出的課程。由全港最具規模的煤氣烹飪中心聯同雲集全球頂尖名廚的Disciples Escoffier法國廚師會，為香港帶來首個具完整架構的傳統法國專業烹飪課程──「法國烹飪藝術文憑課程」以及「法國糕餅烹飪藝術文憑課程」。

煤氣烹飪中心今次與Disciples Escoffier攜手合作，目的是要將烹飪學習體驗提升至更專業的層次及水準。這個文憑課程不僅以大師廚師的參與而聞名，Disciples Escoffier過往的課程一直被評為烹飪世界的頂級課程之一。學生將學習基本的刀具技巧，循序漸進，一步一步務求完全充分掌握法國菜烹調箇中精髓及奧妙，掌握法國美食的藝術。學員於課程期間更有機會獲Disciples Escoffier安排到米芝蓮星級餐廳實習，跟高級米芝蓮大廚近距離學習。

煤氣烹飪中心更特意為法國ICDE專業烹飪文憑全新打造了一個全城最矚目的烹飪課室，具備16個獨立學員工作區域，務求讓學生在最好的課室中，及最優秀的導師指導下，學習最專業的正宗法國廚藝！為確保每一位課程的畢業生均具備專業水平，學員須完成整個課程並且通過考試，方可獲Disciples Escoffier頒發「法國Disciples Escoffier文憑證書」及「法國廚藝訓練文憑」。「法國廚藝訓練文憑」是由法國教育部頒發，這是Disciples Escoffier首次在法國以外的地方頒發烹飪藝術證書，學員可憑證書，取得在法國做執業廚師或開設法國餐廳的資格。如此專業課程罕有地在港舉行，方便一眾未能抽時間飛往海外地區上課之學員，機會難得！

法國烹飪藝術文憑課程（課程將以英文進行、共540小時 學費：HK$238,000（2021年折扣後價格））

－ 從專業的刀具處理，法國烹飪術語，廚房安全到先進的烹飪技巧，至傳統的法國烹飪技巧和知識。

－ 提供法國米芝蓮星級和主廚的實用培訓和示範。

－ 包括廚師中的廚師Auguste Escoffier（Le Guide Culinaire）的食譜。

－ 從產品起源和區域影響，獲取不同成分和醬汁的組合，稀有食材烹煮和擺盤術等知識。

－ 在法國餐廳，酒店或餐廳營業中取得事業發展的機會。

法國糕餅烹飪藝術文憑課程（課程將以英文進行、480小時 學費：HK$198,000（2021年折扣後價格））

－ 傳統，經典和法國區域糕點食譜的全面培訓，例如petits fours、millefeuille、gâteaux de voyage等。

－ 掌握傳統的法國糕餅製作技巧，並以現代的視野及創造力創作出高水準的糕餅。

－ 技術培訓，創意和實踐是學習法國糕點的關鍵。

－ 由知名的法國廚師組成的480小時的強化訓練。

－ 使用簡單食材轉化為精湛的烹飪風格。

煤氣烹飪中心

地址：香港銅鑼灣利舞臺9樓

查詢電話： 2576 1535