50歲英國名模娜奧美金寶宣布做媽咪

英國名模「黑珍珠」娜奧美金寶（Naomi Campbell）於社交網站突然宣布首次成為人母，上載捧住B女腳仔的合照，撰文表示：「一個美麗的小寶物選擇了我成為她的母親，我很榮幸可以在人生中有這個和善的靈魂作伴，我無法以言語形容這個與你的畢生緣份，我的天使。沒有更大的愛。」

娜奧美沒有披露產女的方法，不過她4年前受訪時，曾指現在科學昌明，她可以在任何想要的時候成立一個家庭。娜奧美自己從未見過生父，她的母親Valerie Morris-Campbell懷胎4個月時就被拋棄。

知情者透露娜奧美是透過代母產女，現在於美國紐約居住，有一個秘密男友，他非常支持她：「娜奧美上年定性咗好多，依家人生好好。我喺美國同男友一齊住，非常開心。佢依家終於到咗覺得可以做媽咪嘅完美時刻，佢勁興奮。疫情封鎖令佢停一停諗一諗，處理人生中重要嘅事，決定係時候成立家庭。」據稱娜奧美的友人包括時裝設計師Marc Jacobs與時裝雜誌編輯Edward Enninful早知她將為人母，但一直為她保密。娜奧美宣布喜訊前，曾與工作團隊交代接下來周末將不會工作。

Valerie亦於社交網站恭喜女兒做媽咪，表示：「恭喜我個女娜奧美生女，我好開心，已經等咗做婆婆好耐。」娜奧美3年前曾與38歲英國饒舌歌手Skepta拍拖，翌年又曾與27歲英國男子組合One Direction成員Liam Payne有短暫的霧水情緣。