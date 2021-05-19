【咁勁冇人講】水柱頭搖尾擺？全球勁誇噴水池

噴水池，又稱噴泉，自古就有人製作來裝飾花園，及至近代，更出現了人工音樂噴泉，高壓水柱隨樂曲起舞，成就壯麗的表演。香港最新例子當然就是「觀塘海濱音樂噴泉」，不論是半億造價，還是懷疑泡泡玩壞，開了又關關了又開，都是話題十足。燒鵝脾價錢，是否一定有燒鵝脾味道？予其爭拗，不如看看世界各國真正世界級噴泉，看看有沒有啟示。

阿聯酋杜拜 最大最貴

甚麼也浮誇的杜拜，連噴水池都是世界最大最貴的，2009年落成的杜拜噴水池造價竟高達2.18億美元（約港幣17億），當中有5個噴水環在30英畝大的人工湖上隨歌起舞，還有6,600個燈具和50台彩色投影機配合演出，水柱最高更可噴到500呎高，氣勢澎湃驚人。

美國 藝術與眾同樂

不過要睇得又玩得，首推在美國芝加哥千禧公園的皇冠噴泉，它兩側都設有玻璃磚高塔，塔面的LED屏幕會展示出人臉表情，當他「吐水」時竟真的有水噴出，公園的小朋友都會走到用花崗岩製成的倒映池上玩水，跟巨人臉互動，完全體現藝術走進民間的設計意念。不過噴泉只在5至10月間噴水，想來玩記得夾好時間。

南韓 最長噴水橋

世界最長噴水橋你知在哪裏嗎？原來在南韓首爾。盤浦大橋在2009年完成擴建後，加裝了380個管口，正式變身成「月光彩虹噴泉」，在每年4至10月都會進行噴水表演，水柱配合音樂與燈光演出，非常震撼，條橋真是美觀又實用。

意大利 鬼斧神工雕石

另一座相當有歷史價值的噴水池，就是在意大利羅馬的特雷維噴泉，它是羅馬最大的巴洛克風格噴泉，據說原為羅馬市區「處女水道橋」終點，水質被認為當時羅馬最好的，在18世紀重修後才變成今日的規模，在小廣場上矗立壯麗的神話故事雕像，它亦受電影《羅馬之戀》劇情影響，很多人來都會來池邊投幣許願，幾乎每天有3千歐元掉入池中，難怪當地經常有人試來偷錢。

中國 壯麗水瀑布

說到神奇，又怎少得我們偉大祖國。位於廣東清遠黃騰峽的天門懸廊，可堪稱是世界最大的環形瀑布，雖然2019年面世時曾被批評像大球拍，甚至恥笑它是世界最大馬桶，但離地垂真高度達500米的它，確擁有單柱玻璃懸廊最長、最高、單片玻璃面積最大等8項世界紀錄，據說還可同時承重4千人，確實是不得了。每當晚上五光十色射燈及音樂全開，炫麗的七彩飛瀑更是充滿視聽震撼，令人驚嘆。

人工噴泉真有那麼易壞嗎？

莫說機械，就是血肉之軀都會壞，但噴泉或噴水池，真有那麼容易被沖涼泡泡弄壞嗎？過去曾做過不少香港噴泉，力高工程負責人梁雄樂就這麼解釋：「其實噴水池系統，如果有定期保養，包括勤換內裏的沙和筒隔，照理一般不會這麼易壞。但如真的壞了，便可能是有些非預計的物質，走進了過濾系統內部，這樣便要全個系統要重新清潔一次，政府項目清潔完，因公眾衞生問題，都會要你再做一次水樣測試，那可能要多花數天時間。」

香港還有其他可觀的音樂噴泉嗎？

過去香港其實在沙田新城市廣場，也有個不錯的音樂噴泉，可惜現已沒了，惟現存仍有兩個噴泉是頗可觀的，梁先生話：「現存比較大型的音樂噴泉，相信是科學園，它符合要有一個比較大的湖面在上面演示的條件。此外在海洋公園，也有一個比較大的噴泉表演，而在海洋公園入口，亦有些跳泉（Jumping Jet），噴出的水柱，會在一個地方跳去另一個地方，其實也頗有趣。」