【簡潔生活學】將清淨內心變成習慣

今天是佛誕，有信徒或朋友會在今天進行茹素、抄經、念佛等活動，保持心平氣和、心境清淨。不過，能夠每天清淨內心，對身心都非常有益健康。

問問大家，早上起床第一件事，你會做甚麼？先到洗手間解決？下次睡醒後起床前，不妨先留在床上，閉目做點伸展動作，之後靜靜地打坐五分鐘，如果時間不許可，三分鐘也不錯，現在很多手機或程式也有設定音樂響鬧功能，可以將你的鬧鐘設定成一首柔和但不要太舒適的音樂，否則「番瞓」後果自負；在打坐期間，只注意自己呼吸，如果腦袋在思考其他東西，溫柔地告訴自己留意呼吸；結束後起床，便開始一天的活動和行程。

想生活過得愉快，必須每天預留時間給自己去平靜和平衡身心，即使早上沒有時間打坐，可以自設任何時段去做這個「觀照」（編按：觀照乃佛學名詞，簡單而言指靜靜觀察一切的人事物），午飯後或睡覺前也非常適合，但必需明白這個是私人時間，你可以帶上耳機將自己跟外在環境暫時隔絕，即使身處繁忙空間亦能製造自我隔離；不要小看這個時段，每一個人也需要有獨處時間和空間；每天洗滌心靈，不會讓負面情緒積累，像洗澡一樣，你不會一年才清洗一次吧，污垢每天清除才能令身體潔淨，同樣每天打掃心靈，才能保持正念；這是好好保養自己的一個習慣和態度。

現代人最重要的身外物，並非銀包、手袋，而是手機、電腦，而且每天使用率甚高，所以除了自己要洗淨心靈，這些身外物也需要清理，當中必定有很多垃圾資料和相片，甚至通訊程式裏的群組，找一天好好清理所有無用資料，尤其相片及影片，因為會阻礙儲存空間；而沒聊多時的群組亦應清理；每星期也進行小清理，每月進行大掃除；假如手機儲存空間有限而資料仍然重要，請將資料過存在電腦，令手機不至因沒有足夠空間而發生問題，緊記電腦也要定期清理和大掃除資料；套用收納概念，生活上任何物件和人物也應該清理和斷捨離。另外，緊記手機電腦要定期更新軟件，否則容易發生問題，引致手機電腦不能正常操作。

洗淨和保養應將變成習慣，引用到自身和物件同樣也是同一道理。

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Profile：Kitty Wong

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