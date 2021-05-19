有危就有機！謝雪心投資7位數開健康中心

藝人謝雪心到銅鑼灣出席健康中心開幕，她表示5年前開始做此生意，這是港島第1間舖頭，亦是旗艦店，問到投資幾多位數字？她說：「疫情有危就有機，呢間舖頭都有減租，共度時艱，比市價平，不過都有個底，都OK。（有冇7位數字？）一定有。（目標開幾多間分店？）盡能力做，其實疫情嗰陣北京、上海都已經開咗分店，不過未有機會親自上去。」

她又表示開始此生意是由做義工開始，接觸到很多需要幫助的朋友。問到做生意收入可會比做幕前好？她說：「唔係，幕前我好鍾意，依家都拍緊新劇《愛上我的衰神》，都有難度，同埋TVB嘅藝人朋友嚟我呢度可以免費治療，幫番自己同事。」

另外，講到粵劇名伶尤聲普日前因病去世，她難忘當年與對方合作《六月雪》，對方反串飾演其奶奶：「佢成段小曲教我唱，我喺佢大髀度，都唔記得咗佢其實係男人，當正佢係奶奶。（知唔知佢身體有事？）幾個月前見過佢冇乜嘢，之前做啲大型演出我哋喺後台化妝，見佢都好精神，冇聽過佢有病患，所以好突然，都好唔捨得，佢係一個好有根底嘅老前輩，雖然年紀大但做戲都有心有力，知道消息個心都好唔舒服。」