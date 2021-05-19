醉駕撞的士　After School前成員Lizzy遭立案調查

韓國女團After School出身的28歲女星Lizzy，於2018年離開組合後轉型做演員，近年參演劇集《沒禮貌的英愛小姐17》及《Oh My Baby》，而今日就傳出她因酒後駕駛釀成車禍受查的消息。

據韓媒報道，Lizzy於昨日（18日）晚上10點12分左右駕車到首爾江南區清潭洞的永東大橋時撞上前面的的士，警方出動到現場，發現Lizzy當時的血液酒精含量足以吊銷駕駛執照，意外中只是兩部車輛發生輕微碰撞，Lizzy與的士司機都沒有大礙，而Lizzy在駕車時並沒有其他乘客在車上。警方指Lizzy承認酒後駕駛，並對此感到羞愧及後悔，而警方已就她違反道路交通法立案調查。所屬的Celltrion事務所表示於昨晚（18日）知道Lizzy醉駕的事，這是沒有辯解餘地的錯誤行為，他們亦覺得有很大責任，而Lizzy本人正在真心地反省。

而Lizzy曾於2019年受訪時指醉駕是最令她憤怒的事：「見到有人酒後駕駛的話，就要報警舉報，這是為了阻止準殺人犯釀成二次事故，如果見到有一起飲酒的朋友打算開車，就會幫他打電話叫代理司機，如果是不認識的人，就會打電話報警。」不少網民都對Lizzy醉駕表示失望，有網友就留言說：「誰想到成為準殺人犯的人就是她自己。」