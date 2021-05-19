Canova　最佳帆船遊艇搶盡風頭

喜歡出海的人，十居其九都是熱愛海洋，若要選一款節能效果比較理想的遊艇，不得不提以風力協助驅動的帆船遊艇（Sailing Yacht）。今次介紹的「Canova」，結合了現代化設計與創新科技，無論外觀、效能，抑或舒適度，均盡善盡美，務求為船主帶來最優質的出海體驗，難怪能奪得世界超級遊艇大獎（World Superyacht Awards 2020）年度最佳帆船遊艇的殊榮。

配備DSS系統 提升穩定性

船長43.3米的得獎帆船遊艇「Canova」（開發代號為「Baltic 142」），屬過去9年獲取28個獎項的芬蘭帆船品牌Baltic Yachts的傑作，獨特之處在於水翼板加裝了DSS動態穩定系統（Dynamic Stability System），可精準地計算出傾斜角。舉例，當帆船處於背風位置時，它可以將船尾角度降低達34%；當遇上大浪時，更可將角度降低40%，藉此提升航行的穩定性，確保乘客的舒適度不受影響。與此同時，水翼板可自由伸縮，不用時毋須佔用空間。值得一提，獲得專利權的DSS是由Hugh Welbourn設計，發展至今已有逾10年歷史，一直用於小型賽船上，因此「Canova」成為全球第一艘使用該款創新技術的帆船遊艇。

設計名師主理 着重空間感

性能方面，它配備了先進的柴油電動推進器和水力發電系統，可減少化石燃料的使用，並且令遊艇能夠長時間在「靜音」模式下航行，加上電動推進器由鋰離子電池驅動，可進一步降低遊艇於航行時的震動和噪音水平。

至於遊艇的外觀及內飾由意大利設計師Lucio Micheletti包攬，船體的線條剛勁，船側及船尾分別備有摺疊式梯級和甲板，方便乘客進行各種水上活動。內部結構方面，設計師着重營造開揚感，客廳與船尾休憩區以玻璃趟門分隔，用餐區兩側配置玻璃窗並加裝了天窗，廚房則採用開放式設計。另外，船上設有1間面積達65平方米的主人套房，內有雙人床、衣櫃、休憩區、獨立浴室、桑拿室等，設施完備。另有3間獨立客房和4間船員休息室，足夠容納8位乘客和最多8名船員。

規格表

船長：43.3米

船闊：9米

吃水：3.8米~6.5米

排水量：146.5噸

燃油容量：12,900升

水箱容量：2,000升

總噸位：190噸

巡航速度：10節

最高航速：24節