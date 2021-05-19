【So Sweet】香蕉奶......香水　甜過糖尿

香蕉牛奶香水噴霧，仿照了原包裝的配色，香味有香蕉等果香、茉莉等花香與雲呢拿等甜香，既保留了香蕉牛奶的感覺，又不失清新。。（互聯網）

韓劇中有幾款飲品的出鏡率極高，除了聚餐必備的燒酒外，香蕉牛奶亦是常客，更一度是韓國熱賣手信之一，個個去玩都人肉運送幾支回港。不過要守住大家的心， 除了推出新口味保持新鮮感外，更要有突破，玩玩跨界聯名都係一件美事，品牌與當地人氣香水品牌W.DRESSROOM合作，推出3款家居香水噴霧，輕輕一噴就可以去除衣服的異味、油煙味，散發淡淡清香。

3款香水以香蕉牛奶、梳打雪條以及柑橘雪條為主角。香蕉牛奶香水噴霧的包裝仿照了原包裝的造型，見外形已令人非常期待，而香氣方面則是以香蕉、柑橘、小荳蔻為前調，繼而以茉莉、鳶尾花、夜來香為中調，最後以麝香、琥珀、雲呢拿、雪松為後調，香中有甜。

梳打雪條香水噴霧則以檸檬、青檸為前調，小蒼蘭、薄荷、棉花糖為中調，麝香、琥珀、雲呢拿為後調，糖果的香甜加上薄荷的涼意，夏日炎炎使用，分外清爽。最後柑橘雪條香水噴霧以柑橘、檸檬、香橙、青檸、山雞椒等作為前調，以菠蘿、天竺葵作為中調，焦糖為後調，以多種果香拼發出活力感。這3款香水噴霧已在韓國10X10網店有售，價格是25,500韓圜（約HK$175）3支70ml，性價比超高，現在更有限時折扣，喜歡香蕉奶的朋友要留意了。