《造星》選手做嘉賓　陳庭欣「避嫌」閃人唔蒲頭

歌手黃劍文、陳澤言（CY)及劉瑞祈（KLAU）今午（19日）現身銅鑼灣，為陳庭欣（Toby）男友楊振源旗下沐浴露品牌宣傳。由於3位嘉賓出身自ViuTV《全民造星》，無綫人Toby「避嫌」未有站台，只於高處遙望及拍照，待活動結束後她才現身，儼如女主人般招呼賓客，及後又與男友十指緊扣到附近買飲料，十分恩愛！

3位型男原來自《全民造星》後友誼發展不錯，對於能夠結伴搵銀表現得相當興奮，但笑言今次未有機會表演唱歌，略嫌美中不足。疫情令黃劍文開始煲湯養生，並經常招呼好兄弟：「我自己本身好鍾意飲湯，唔識打畀阿婆問吓，（煲湯）又唔係想像中咁難。」KLAU更自爆：「佢阿婆同我住得好近，去年中秋節我車佢，仲被邀請返佢度一齊燒嘢食，見晒家長喇。」

KLAU又指自比賽後自己消瘦不少，目前正積極增肥，希望由70Kg（約154磅）升上75Kg（約165磅），用兩每月時間操弗自己。記者打趣問他是否想「露肉」，他答：「係想出去玩吓，因為有朋友叫我出海，如果肥返啲會好啲囉。」他又反指CY「過瘦」，CY承認：「我本身皮帶扣只可扣最出，但依家要扣入3格。」

3人又表示希望有機會開Live及Jam歌，黃劍文更表示完成舞台劇演出後，目前「回歸」音樂：「想搵個填詞人幫吓手，今年內出到歌啦。」