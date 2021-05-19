本日日本：西武園遊園地翻新重開　回到昭和時代

位於日本東京近郊的西武園遊園地，是一個於50年代開業的遊樂場，歷史相當悠久。樂園趁上年70周年，決定休園半年、花了100億圓（約HK$7.1億）進行大翻新，並於今日重新開幕。一入門口就見到昔日長崎電軌的古董列車，更有名為「夕日之丘商店街」的仿昭和時代街道，除了有數十間懷舊店舖外，更有別具特色的懷舊表演穿插其中，令人有時光倒流、回到舊日本之感。公園的另一大亮點是於懷舊電影院「夕陽館」設有乘坐型機動遊戲《Godzilla The Ride大怪獸頂上決戰》，讓觀眾隨着特殊裝甲車般的設施擺動下，恍如置身於哥斯拉跟王者基多拉的決戰現場，為你帶來緊張刺激的體驗。此外，在合家歡園區Let's Go！Leoland有多個以手塚治虫筆下《小飛俠》及《小白獅》等漫畫人物為主角的遊樂設施，包括咖啡杯、過山車、小火車等等。意猶未盡的話，遊園地還保留了80年代的機動遊戲設施，讓大家可玩得盡興！

西武園遊園地

地址：埼玉縣所澤市山口2964

入場費：成人4,400日圓（約HK$312）