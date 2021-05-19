日製復刻版501　「501 Day」限量登場

每年5月，Levi's®都會於「501® Day」（早年曾定為5月1日，現時改為5月20日）當日推出一些限量版牛仔褲，藉此去紀念於1873年5月20日誕生的Levi's® 501®。今年品牌亦唔會讓大家失望，而且更打孖上同步推出兩款各全球限量501條的特別版Levi's® 501®，慶祝歷史上首條牛仔褲誕生148年。

當中主打高階款式的Levi's® Vintage Clothing（LVC）系列，在2019年曾經為慶祝Levi's®原宿新店開幕而打造出限量100條的日本製復刻版1966年501®。今年LVC藉着「501® Day」來臨，特別將設計概念延伸到是次復刻推出的1955年版本501®。除了選用「Shrink-to-fit」12oz丹寧布料在日本生產外，褲上所有細節位包括：皮牌、紅旗、鈕扣、鉚釘以至包裝紙牌上的文字同樣被翻譯成日文，完全凸顯日本製的獨特身份。照此推斷不同年份包括：1947年、1944年、1937年及1933年等等的LVC 501®，都會排住隊「日製化」，叫一眾日牛Fans萬分期待。

除了推出日本製LVC 501®慶賀之外，今年Levi's®亦特別邀請由日本人氣設計師Verdy主理的潮流品牌Wasted Youth聯名合作，攜手推出一款設計融合滑板及龐克文化的501®'93 Straight牛仔褲。黑色直腳剪裁於褲身的腰間、褲頭鈕扣及陀錶口袋位置繡上紅色Zig-Zag縫線點綴。右前褲耳上有一個D-Ring金屬環細節，而左前褲袋及腰後皮牌則加入Wasted Youth品牌標誌；右後褲袋上更以黑色縫線繡上「Don't Bother Me Anymore」字句，將反叛自由不受拘束的態度結合到Levi's®原創的501®牛仔褲上。