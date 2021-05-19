古河由衣　富家女變情婦？

日本男人真係好幸福，因為佢哋有好多「情婦」，好似橋本愛實、壇蜜同園都呢幾位寫真天后咁，佢哋都有「國民情婦」之稱。而最近又有一位「情婦」當頭起，呢位就係魅力不遜於上述3位嘅古河由衣喇！

媚態萬千

唔知大家希望情婦具備咩條件呢？有美貌？有身材？有魅力？今日同大家見面嘅古河由衣就有齊晒上述優秀條件喇。今年28歲嘅佢，面上泛起一股姊系風韻，而且雙眼又大又水汪汪，明眸同兩片飽滿嘅朱唇半張半合嘅時候，散發出嘅妖媚意態認真係顛倒眾生。

身材方面同樣夠晒吸睛，肉地富彈性且肌膚白滑鮮嫩，上圍對G奶夠分量又堅挺，每當佢用雙手搓揉胸部時，睇落自然又柔軟，似乎冇人工成份喇！另外，由衣個躉亦好大，而且高高翹起又飽滿，呢副胴體真係辣度十足呀！

盡展魅力

大家見到阿妹身光頸靚，但原來佢曾經歷過一段貧苦日子。據講佢出身於富裕家庭，後來日本經濟泡沫爆破，搞到爸爸失業，以致家道中落，要節衣縮食，所以小時候佢成日同細佬去竹林挖竹筍，甚至係執野菜嚟食。話時話，由衣食竹筍都食到咁好波，真係要請教吓佢食邊啲品種嘅竹筍喎！

畢業之後佢去做白領，喺機緣巧合之下認識到寫真天后森咲智美，更被對方推薦去拍寫真，就係咁入咗行喇。而佢亦冇令智美失望，每次拍寫真都會盡展魅力，上年更加喺「以情婦為目標總選舉」中，喺落後嘅情況之下急起直追，最終奪得冠軍，被封為「次世代之情婦」。

古河由衣好鍾意賣弄自己嘅火辣身材，經常喺社交網上載性感玉照畀大家欣賞，亦會上載佢家中飼養嘅貓貓照片，兩種寫真都相當治愈。

Profile

年齡：28歲

身高：5呎2吋

三圍：36G-24-37