唱劇集歌圓夢　孫儀凌獲愛犬帶挈賺6位數

歌手孫儀凌（Elise）以樂壇新人姿態推出新歌《感官旅程》後，再為香港開電視古裝劇《長安諾》唱主題曲《一世守護》，日前接受專訪時自言夢想成真的她說：「細個時好羨慕可以唱劇集主題曲，依家終於有得唱啦，首歌都好易記，希望可以好似無綫啲劇集主題曲咁做洗腦歌。」

她又多謝愛犬栗子在《感》MV亮相後，帶挈她多兩個工作，有6位數酬勞：「好振奮，剛剛出咗歌冇幾耐，公司有接到機械人代言同美容廣告，都係借咗栗子嘅名氣，終於可以威番一次畀隻狗嘅Fans睇，希望我人氣可以超前佢啦。」

她重提曾到內地碰機會，可惜一切不似預期，指香港演員在北京演藝圈非想像般中吃香：「除非係一線演員，否則佢哋唔需要你，喺北方文化嚟講，較重視北東、重慶口音嘅演員，識講廣東話唔特別。」問是否感懷才不遇才回流香港，她指主因是不適應又乾又冰的氣候，加上居住北京兩年，識不到朋友，幸好還有表姐照顧她。

她亦知道在香港做歌手比演員難，不過她心中有一圑火：「好難都要做，我希望用自己一啲想法放喺音樂裏面，引起人共鳴，好似聽我首《感官旅程》時，可以放空、輕鬆吓。」