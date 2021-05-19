明日花綺羅　200萬日圓改造老爸

唔少網民都知前AV女優兼女神明日花綺羅有個型男老竇，只係再型嘅男人，年紀大咗都會走樣，因此佢就為父親嚟個大改造。另外，日本有研究稱，天生鼻大嘅男士兵器會比其他人長啲，究竟點解呢？

與爸爸感情好

今年32歲嘅前AV女優明日花綺羅，自去年2月宣布引退後，便全力投入網紅及YouTuber嘅工作，而早前佢就喺YouTube頻道「明日花綺羅 Channel」上，分享「父親大改造」嘅影片，內容相當簡單，就係豪花200萬日圓將父親打造成型爸！為咗將父親改頭換面，先帶佢去美容加整髮型，然後再換上為佢準備嘅時裝後，最後安排父親跟母親見面兼撐枱腳，而明日花母親見老公變型男真係相當驚喜。

不過，其實明日花喺2019年10月時，便曾分享過佢父親年輕時嘅照片，當時佢父親已係型男一名，因此其實唔使點執，都已經相當有型啦！

男士鼻大兵器長？

天生大鼻嘅男士兵器同樣大，呢種講法係咪真嘅呢？日本京都府立醫科大學早前就進行一個名為《Nose size indicates maximum penile length》嘅研究，記錄126具喺三內日過身嘅中年男性遺體，測量佢哋嘅身高、體重、鬆弛陰莖長度、左右睾丸重量、前列腺重量以及計算陰莖伸展長度，結果發現鼻長少於4.57cm嘅男性，兵器長度最多為10.41cm。至於鼻長超過5.59cm嘅話，兵器長度則有13.46cm。而喺呢兩種鼻長之間嘅男士，兵器平均長度為11.43cm。研究團隊稱，男士兵器大細好可能係同基因有關，同時亦表示，研究結果有機會僅限日本男性。