跑贏姜濤入影壇！Anson Lo艷福無邊畀女神圍

女星蘇皓兒（Chole）於新戲《假冒女團》（暫名）中，與Super Girls成員Heidi、《全民造星》李炘頤（Alina）及新人陳紫萱等組成女團吸粉絲。日前台前幕後於西環開工，幾位靚女今次不單要載歌載舞，還有動作場面一展身手。談到開工前訓練，Chole坦言想喊：「練到周身瘀傷，前後得幾日時間咋！」Heidi更向高難度挑戰：「佢哋希望我終極做到凌空打觔斗，我驚做完要Call白車！」她們甫開工已培養出真感情，Alina更提議去Staycation傾心事，而陳紫萱竟出鬼主意：「再打個邊爐仲好，千祈唔好畀監製Charlie知我哋為食就得喇！」

據悉，今次「女團」相當搞嘢，事關成員尚有男扮女裝的Anson Lo（盧瀚霆）！作為MIRROR首位接拍電影的成員，他相當落力，探班當日臉上更有血紅掌印，又與有份參演的譚耀文對着鏡頭、嗲聲嗲氣開Live賣藥材，「調經」及「壯陽」等字眼口若懸河，未見尷尬，而經理人花姐則全程傍實，可見他「分量」十足。

譚耀文讚「靚女」

當被問到較姜濤更早拍戲，Anson坦言：「應該話出道兩年，都冇乜機會開戲，所以今次要做到最好，珍惜機會。其實我第一日開工都緊張，好彩譚哥（譚耀文）好好，又肯教我嘢。」阿譚則說：「佢喺演唱會翌日就入組，當時佢好攰，但都堅持住，呢啲係紅嘅代價，我覺得佢表演好好，亦好有潛質，尤其見過佢嘅女裝，真係好『靚女』。」另外，談到今次與一眾女星合作艷福無邊，Anson笑說：「咁真係未試過同咁多女仔開工。（Chole話驚畀你哋粉絲鬧呀！）咁我都驚喎，話晒佢哋個個都係女神級呀！」