唱片封面吳若希撞到應！何雁詩做Facial變「關公」

獨立歌手何雁詩（Stephanie）自資推出EP，喺拍Cover大日子嚟臨之前，佢拍咗條Vlog，記錄咗點用7日時間調整皮膚、身形去到最佳狀態！鏡頭一轉就見佢同好姊妹陳瀅聚餐，睇住面前啲雞翼、Pizza，Stephanie為咗Keep Fit只好忍手兼忍口。之後佢就以一身運動Look現身，話約咗私人教練落會所做GYM，老公鄭俊弘（Fred）仲幫手做「老臨」攝鏡，但全程無視老婆，直至Stephanie同教練對答嘅時候，唔知Fred係咪「醋意」大發，主動跑去鏡頭前打招呼，認真抵死！

Stephanie笑問教練知唔知咩叫「臨急抱佛腳」，然後自認自己依家就係咁，仲叫教練私人醒佢一招立即見瘦嘅絕招，緊接就見佢拎住個啞鈴係咁操，操到皺晒眉頭之餘，仲唔覺意輕露事業線同纖腰！準備功夫二就係去睇醫生諮詢皮膚，最後醫生就建議佢做激光微針，一做完之後Stephanie即變「關公」成塊面紅晒，但佢話呢個紅腫情況好快冇事。而最後準備就係去做瘦身機、染髮同再做Facial，不過就喺呢個時候，佢話Feel到智慧齒痛，痛到連個口都擘唔大，心情秒速跌落谷底︰「其實痛都唔緊要，最驚係搞咁多嘢，最後到拍EP Cover嘅時候會面腫，聽日會去睇醫生睇吓點搞，希望之後冇事啦！」

終於去到影Cover嘅大日子！Stephanie笑話對上一次影CD Cover就已經係2016年，但有件事一直令佢好深刻，笑話︰「我嗰個封面同吳若希個封面撞咗！因為我哋兩個最尾用嘅嗰張相都係叉住腰，希望今次唔使同任何人撞！」佢又講到染藍色頭髮嘅原因，係因為佢覺得Cover個畫面要同平時啲造型唔同，所以就試咗個新造型，最後當然喺好順利之下完成拍攝，Stephanie即時鬆一口氣！