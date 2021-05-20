【是日通勝】（一點居士）

辛丑年四月初九戊辰木閉日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：交易、立約、補塞

忌：修井、置業、買地

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：5、7、9、0

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：獅子座、人馬座

白羊

事業運差勁，做人要有奉獻精神，勿太計較。

金牛

做人最忌過分猜疑，否則會錯失眼前的機會。

雙子

理財宜採取保守策略，投機取巧易蝕本收場。

巨蟹

內心有點鬱悶，找朋友傾訴，可望走出困境。

獅子

人緣佳，做事得心應手，可望闖出一番事業。

處女

財運朝好的方向發展，與人合夥投資最有利。

天秤

有機會要替同事收拾爛攤子，心情鬱結難抒。

天蠍

不乏忙裏偷閒的機會，可趁機享受二人世界。

人馬

專注力強，外在干擾無法阻礙你的前進步伐。

山羊

分清事情的輕重緩急，可大大提升工作效率。

水瓶

心裏感到不快，最好找個合適方法宣洩出來！

雙魚

突發事故接二連三來襲，身心壓力與日俱增。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）猴 事業旺

（跌）狗 是非多

鼠

整體運勢上升，處於膠着的事情終於出現轉機。

牛

幹勁十足，趁好運加持，快把棘手問題解決吧！

虎

精力充沛，做事認真，可給事業發展帶來好處。

兔

多勞多得，只要努力付出，不難取得理想回報。

龍

精神狀態欠佳，做事提不起勁，效率受影響。

蛇

迎來事業發展的機遇，若好好把握，成功在望。

馬

公務纏身，可能影響休息，小心身體健康受損。

羊

防人之心不可無，心存僥倖將會令人付出代價。

猴

工作表現突飛猛進，麻煩統統消失，心情大好。

雞

富有創造力是你的優勢，易得到公司上下認可。

狗

是日沖煞，運勢下滑，忍耐力差，易惹是生非。

豬

親情可為你帶來動力，再忙碌也要關心家人啊！

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

成功要夠奸？

玄學中的相術，大多數以個人氣息為主，五官外形為輔，同時亦要配合手相、面痣、聲音、眼神等等，鑑別其運勢之高低，更可以將面部分為十二宮位來逐樣事項一一判斷。

但相術除了用於玄學之上，亦會用於生活方面，最出名的就是「伯樂相馬」這一個故事。

漢‧韓嬰《韓詩外傳》卷七：「使驥不得伯樂，安得千里之足。」

唐‧韓愈《雜說》四：「世有伯樂，然後有千里馬。千里馬常有，而伯樂不常有。」

曾國藩的《冰鑑》更跳出玄學之外，用來識別人心，觀察入微運用於相人之上。其中有一篇《純奸之人》，原文是：「純奸能豁達，其人終成。」所謂純奸之人就是大奸大惡之人，心胸開闊，能藏丘壑，遇事往往能夠以退為進，以順迎逆，這種人終歸會成功居多。

因為世人大多都錯誤以為「忠誠」和「正直」，就一定會成功，但君不見身邊有幾多人是因為這樣而成功呢？百分比上，一定是大奸大惡之人，比善心善意之人多的。因為要成功，就要純奸，但好多人還未願意接受這個事實，眼看奸人當道可知。不過，純奸而成功之後呢？一定會損失自身的福氣及壽命，但是他們不得自知而已。

要記住：傷天害理而發財，定不長久。善心助人但清貧，終可幸福。