胡鴻鈞自認理智　陳嘉慧收埋情感靠演戲發洩

藝人胡鴻鈞（Hubert）、陳嘉慧、羅蘭於西環為新劇《愛上我的衰神》拍攝，劇情講述他上演一場親人離去的傷心戲份，飾演其嫲嫲的羅蘭離世，他為對方於房間執拾時，一時睹物思人，傷心落淚，而陳嘉慧看到他如此時亦不禁難過眼濕濕。

他指自己不是一個大情大性，情緒容易波動的人，比較理智，不過上一套劇《十月初五的月光》都有很多喊戲，《愛》劇亦一樣，完全情感大爆發。說到女友蔡思貝於日前一集《好聲好戲》中配音配到喊，他坦言有收看，讚全部參賽者表現都好好，說到思貝把聲似足郭藹明時，他即笑謂：「你問佢啦！做乜問我啫！（佢把聲你最清楚嘛！）咁佢真係好用心去觸摸嘅！（你敢挑戰嗎？）我自問唔係一個配音叻嘅人，我都係唱歌同做戲得喇！」而他見到羅蘭姐時，亦相當有禮，即叫嫲嫲，羅蘭姐亦相當親切的問他：「點呀！夠唔夠瞓呀？」二人十足「真嫲孫」一樣。

至於首次與羅蘭姐合作的陳嘉慧坦言雖然對方已87歲，但日前見她拍一場鬧Hubert的戲份時，「戲」場及「氣」場都相當有勁，自爆有主動請教前輩演戲心得。說到演喊戲，陳嘉慧指平時自己是一個不容易流淚的人，會將情感收埋，演戲正好讓她發洩一下，她謂：「我連發脾氣都好少，冇乜嘢會觸動我底線，除咗傷害到我屋企人。」她又透露前日拍了一場激動喊戲，這場戲更是她投入角色最深的一次，她坦言：「真係好崩潰，自己好投入，喊完感覺到全身麻痹同冇力，導演Cut咗機我都停唔到。（感覺點樣？）好好玩，感覺好好。」