東方日報C1：鋪路引退！新垣結衣閃嫁星野源

宅男心碎了！有「國民老婆」之稱的32歲日本女星新垣結衣，昨日宣布閃嫁合演劇集《逃跑雖可恥但有用》的40歲男歌手星野源。同時，婚後她會離開出道以來效力20年的事務所，疑鋪路引退。

新垣結衣5年前與星野源合演人氣劇《逃跑雖可恥但有用》後，榮升「國民老婆」，昨日2人宣布閃婚，震撼亞洲各地粉絲！結衣與星野源透過事務所以聯名發表婚訊：「我們星野源與新垣結衣，要向各位報告即將結婚的消息。」他們表示今後將會互相扶持，度過平穩的生活，並希望疫情能早日結束。星野源之後再於社交網留言，親自向粉絲報喜晒幸福。

2人於2016年合演《逃恥》扮演夫婦後，屢傳戲假情真，男方搬近結衣香閨方便見面，但雙方一直未有承認戀情。直至去年再度合作拍攝今年初播出的《逃恥》特別篇《加油吧人類！新春特備劇！！》後，感情才再進一步，正式撻着，估計拍拖日子還不足一年。《逃恥》編劇野木亞紀子及同劇女星石田百合子、真野惠里菜等得悉喜訊後紛紛送上祝福。

日本官員送祝福

事務所透露2人現時仍未同居，亦未決定會否舉辦婚禮，稍後將再擇吉日註冊。與此同時，結衣再投另一震撼彈，宣布將會離開效力20年的事務所LesPro，今後會以自由身繼續演藝工作。不過有指日本沖繩出身的她，過往曾多次傳不堪壓力想引退，粉絲擔心她離巢後，加上新婚會專注家庭生活，會逐步淡出幕前！

結衣的婚訊令不少網民大受打擊，有男fans在社交網留言揚言要放假「療傷」，更有人揚言連賭錢都冇心機。其實日本藝能界一線紅星的戀情往往輕易觸動網民神經，6年前日本男神福山雅治宣布閃婚後，除了令其所屬事務所AMUSE在當地的股價遭拋售，股值一日蒸發約2.9億港元外，更有大量女粉絲太傷心，要求提早放工或請假，亦有指不少主婦不願煮飯，造成社會現象。而去年陸續有日本當紅女星嫁人，當時有網民向日本改革大臣河野太郎留言，點名要求他阻止結衣出嫁，獲對方回覆一句：「哦！」成為網上熱話。此外，另一日本官員、官房長官加藤勝信昨日傍晚出席記者會時，有日媒提到結衣及星野源的婚訊，他亦有向一對新人送上祝福。

傳遭錦戶亮𡁻完唱

結衣在圈中出名性格內向，私生活亦十分低調，入行多年緋聞不多，2007年因演出電影《戀空》而傳與已故男星三浦春馬拍拖，但遭雙方事務所否認。至2011年她演出劇集《全開女孩》時，與前尊尼男星錦戶亮撻着，夜會男友被斷正，但男方傳因偷食，2人僅拍拖8個月便玩完。其後有指錦戶亮到處公開炫耀與結衣的一段情，一度令結衣不敢再與圈中人拍拖。

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