煤氣烹飪中心　大師點心10課助你成為一級點心大師

【特約報道】過往每逢假日總會一家人到茶樓吃點心，可是於疫情影響下，飲茶這習慣也逐漸流失了。有見及此，煤氣烹飪中心開辦點心烹飪課程，並由課程總監Pauline黃倩霞教授大家炮製各式精緻點心，讓你輕鬆成為點心達人，與家人在家也可享受飲茶樂趣！點心雖小，但製作過程卻相當講究，可說是每款點心也有其獨門製作技巧，煤氣烹飪中心特意精選一系列不同的點心，讓客人可以選擇自己或家人喜愛的點心去學習。

大師點心10課的導師黃倩霞Pauline是煤氣烹飪中心課程總監，具30年教授烹飪經驗，曾出版多本著作，中西烹飪精髓融會貫通，特別對中式點心有研究及心得。近年更取得法國 Disciples Escoffier 專業烹飪及糕餅藝術文憑，絕對大師級。

原隻鮑魚燒賣

好似大師傅般包到粒粒燒賣立正均勻？並非你想像般容易！ Pauline教你如何做得到！

費用：$620

5月24日（星期一） 晚上7至10時

實習：鮑魚燒賣、燒賣餡、包燒賣手法

示範：柚子原隻橙凍

紅蘿蔔鹹水角

如何炸出鬆脆軟糯的鹹水角？皮的製法及油溫控制都非常重要！

費用：$620

5月31日（星期一） 晚上7至10時

實習：紅蘿蔔鹹水角、鹹水角糯米皮、傳統餡料

示範：新派脆麻花

山東菜肉包

山東菜肉包與廣東包不同，必需要雪白暄騰，彈性十足，大大個才算正宗！

費用：$620

6月7日（星期一） 晚上7至10時

實習：山東菜肉包、包皮製法、菜肉餡

示範：素菜包

迷你蛋撻

一口一個內餡嫩滑、撻皮鬆脆而不膩的迷你蛋撻，百吃不厭！

費用：$620

6月21日（星期一） 晚上7至10時

實習：迷你蛋撻、曲奇撻皮、蛋漿

示範：黑白芝麻卷

雪山杏汁包

薄薄包皮，包裹着清香純正杏汁餡，值得再三回味！

費用：$620

6月28日（星期一） 晚上7至10時

實習：雪山杏汁包、包皮、杏汁餡、雪山面

示範：蛋白杏仁茶

壽桃包

壽桃造型，一不留神就會變成小新屁屁！讓Pauline教你如何製作完美壽桃包，讓你下次為至愛親朋的喜慶日親自操刀！

費用：$620

7月5日（星期一） 晚上7至10時

實習：壽桃包、包皮製作、上色技巧、蛋黃蓮蓉餡

上海小籠包

製作小籠包，最考功夫就是做到薄薄的皮完整地包裹着滿滿的湯汁肉餡！ 想征服這項高難度挑戰，快快來學習箇中秘技！

費用：$620

7月12日（星期一） 晚上7至10時

實習：小籠包皮、爆汁肉餡

示範：豆沙鍋餅

煤氣烹飪中心

香港銅鑼灣利舞臺9樓

電話：2576 1535

網站：www.towngascooking.com

Facebook：www.facebook.com/CookingCentre