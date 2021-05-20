Ryan與春植口罩　孖住防UV

雖然已經有疫苗，大部分人亦緊守個人防疫措施，不過，我們仍然未能脫下口罩過日子，慶幸是現在不需要大費周章去張羅口罩，而口罩的款式亦愈見多樣化，不止可襯衫襯場合襯環境，更可以防UV，成為了每天的一點甜。

日常防曬是一眾愛美女孩不能或缺的生活一部分，但夏日到來，戴口罩之餘還要塗抹防曬品或防曬妝品，實在令人疲累，而且每當脫下口罩時，妝品往往黏在口罩內，有時都幾「滴汗」！韓國 KaKao Friends 為一眾美女解決煩惱，特別推出防UV口罩，一個口罩既能防菌又能防曬，既能減少對肌膚的傷害又能保護肌膚，一舉兩得。防UV口罩可隔絕99%的金黃色葡萄球菌和肺炎球菌細菌，亦可阻隔96%的UVA和99%的UVB。除了功能性滿分外，純色的口罩上印有小小的Ryan&春植的大頭，萌得來又不失型格。最貼心是口罩更配有頸帶，使用時更見方便，而這款口罩經手洗後可重複使用約5次，價格是7,000韓圜（約HK$48），在Kakao Friends官網有更詳細資料，不過暫時缺貨，大家要等一等啦！