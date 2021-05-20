勁過樂基兒莊思敏！台妹「自脂」谷盡32E拗出水蛇腰

女明星好多時都係靠靚樣搵食，不過好多人「微調」過後，大膽承認嘅女星真係寥寥可數，當中最令人印象深刻就有隆胸升Cup變「C奶」嘅莊思敏，同埋將32A隆胸變34C再拆彈嘅樂基兒，不過佢哋都唔夠呢位台妹勁，一嚟就Chur到去E Cup，簡直係攞命！

用網名「小圓臉Cynthia」打響名堂嘅佢，本身就有一張Babyface，163cm身高唔算高大，不過佢就「胸」前偉大，成日大晒32E豐滿身材，早前佢就因為一張着住Low Cut超貼身連身裙嘅相而衝出網絡，成為新一代女神。

雖然Cynthia自稱面圓圓，不過同時佢亦被網友大讚係「初戀系女友」樣，眼大大Pure得嚟冇邪氣，再睇埋頸以下嘅視覺衝擊，心口好似要爆出嚟一樣，令男粉絲都大嗌頂唔順。

不過其實佢呢個完美Body唔係純天然，佢就大方直認自己做過抽脂腹部脂肪，來改善上胸無肉的問題，效果凸出嘅佢，更被美容公司當做生招牌，所以話「自信就是美」，後天變靚一樣得！

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