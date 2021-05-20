《老友記》重聚節目下周播　馬修健康令粉絲擔心

美國經典劇集《老友記》（Friends）的特備節目名為《Friends: The Reunion》（《老友記：重聚篇》），將於本月27日於HBO Max首播。而劇中6位主角一同亮相雜誌封面及接受訪問，其中51歲的馬修培利（Matthew Perry）受訪時明顯狀態不佳，令粉絲擔心他的健康狀況！

馬修受訪時除了口齒不清之外更一度睡着，有粉絲於網上留言說：「見到馬修咁真係令人心碎。」另有粉絲留言說：「我希望佢會好轉，當見到馬修咁，我唔知我仲可唔可以好享受睇佢哋重聚。」亦有粉絲留言說：「我知道我哋所有人都替馬修感傷心，但請大家記住佢一直有好多健康問題，而佢之前亦因酒毒癮而困擾。就等大家所有人都仁慈同有禮，並記住佢透過Chandler個角色帶畀我哋所有歡樂嘅時刻，謝謝。」

除了接受訪問之外，亦公開《老友記》重聚篇的新預告片。他們在片段中除了重現在劇集中出現的問答遊戲之外，亦會於經典的噴水池背景前觀賞由一眾紅星包括模特兒Cara Delevingne行Catwalk，Cara穿上劇集中珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）的娘爆粉紅伴娘裙行騷。她行騷時更露出橙色底褲。